شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية

يود البعض معرفة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، حيث أوضحتها المنصة الوطنية للراغبين في التقدم لها. تقدم المملكة العربية السعودية لسكانها وعمالها العديد من التسهيلات لجلب عائلاتهم وعائلاتهم من الدرجة الأولى فقط ، كما يسمح لها بالتقدم للزيارة إلكترونياً عبر موقعها الرسمي. وزارة الخارجية السعودية.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

هناك بعض الشروط والمعايير التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها للحصول على موافقة من وزارة الخارجية السعودية للزيارة العائلية. وفيما يلي عرض مفصل لهذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يمتلك مقدم الطلب جواز سفر ساري المفعول ، وإذا لم يكن ذلك متاحًا ، فيجب عليه تجديده بشكل عاجل حتى تتم الموافقة على الطلب.

ضرورة أن يكون لمقدم الطلب إقامة سارية المفعول للسماح له بدخول أراضي المملكة العربية السعودية وتجنب المساءلة القانونية ومخالفة الأنظمة في المملكة.

يجب ألا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثة أشهر كحد أقصى.

تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية.

يقتصر طلب الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى فقط أي الزوج والزوجة والآباء والأبناء.

مع ضرورة ألا يزيد عمر الأبناء المتقدمين لزيارة المملكة العربية السعودية عن 18 سنة.

لا تسمح وزارة الخارجية السعودية بأي زيارة للمملكة خلال موسمي الحج والعمرة.

يلتزم المقيم بدفع جميع الرسوم المستحقة بالكامل للسلطة المختصة ، حيث تحدد وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية هذه القيمة بالتفصيل.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية الاستعلام عن الطلب إلكترونيًا ، وحددت الوزارة قيمة الرسوم المفروضة على هذه الزيارة العائلية ، على النحو التالي:

وحددت الوزارة قيمة الرسوم الحكومية للزيارة والتي تقدر بنحو 2000 ريال سعودي.

تقدر رسوم الدخول إلى المملكة العربية السعودية بحوالي 2000 ريال سعودي وتدفع مرة واحدة فقط.

وفي نهاية المقال توضح شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ، حيث يتم توضيح جميع الشروط التي يجب توافرها لدخول المملكة العربية السعودية ، مع كافة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية.