شروط طلب مساعدة مالية من مؤسسة تركي آل شيخ ١٤٤٤ ، قد بحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الطريقة التي تمكنهم من التقدم للاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الجمعية الخيرية تركي آل الشيخ ، ضمن مشروع أطلقته من الأعمال الخيرية لنهاية العام الحالي عام 2022 مما دفع البعض بالبحث حول المعايير والضوابط التي تنطبق على الأشخاص الذي تستوفي شروطهم للستفادة من تلك المساعدات المالية ، تابعوا معنا .
ضوابط واجب توافرها للحصول على الدعم المالي
- القدرة على إبراز المستندات التي تثبت قيمة الدخل الشهري للمواطن، ولا ينبغي أن يكون هذا الدخل كافِيْاً لجميع متطلبات الحياة والمعيشة اليومية.
- عدم قبول أي شخص تقدم بطلب للحصول على أي مؤسسة خيرية أخرى أثناء التقدم لمؤسسة تركي آل الشيخ.
- امنح المؤسسة سيارة أو شقة مرة واحدة فقط، وهذه المرة لا يمكن تكرارها مع نفس الشخص.
- لايجوز تنفِيْر كل المساعدة المقدمة عن طريق المؤسسة للمواطن سواء ببيعها أو بنقلها إلى شخص آخر.
- كيفِيْة الاتصال لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة تركي آل الشيخ
طريقة التقدم للحصول على مساعدة مالية تركي آل الشيخ
- رقم مكتب الشيخ هُو 05507888777،096656337879
- بالذهاب إلى صفحة تويتر الخاصة بالمؤسسة الخيرية.
- انتقل إلى الموقع الرسمي لتركي آل الشيخ
أنواع المساعدة المقدمة من خلال مؤسسة تركي آل الشيخ
- دعم الأرامل كَمْساعدة لهن فِيْ تربية أطفالهن الأيتام.
- القدرة على تقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
- تغطية جميع النفقات الاقتصادية للعلاج أو أي عملية جراحية لأولئك الذين لا يستطيعون الدفع والرعاية لك.
- الامتناع عن مساعدة المطلقات مادياً ما دامت لا تحصل على أي مساعدة.
- دفع ديون من لا يستطيع تحملها وتكون قادرًا على مساعدة الضحايا.
- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الخاصة من خلال توفِيْر السكن الملائم للمشردين حتى يتمكنوا من العيش حياة كريمة.
تسعى العديد من الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية على صرف المساعدات النقدية وغيرها من المساعدات الأخرى من المساكن ومنح المشاريع التشغيلية للاعمال الحرة ، لتحقيق سبل عيش كريمة للعائلات من أصحاب الدخل المحدود وإعانتهم على صعوبات الحياة .