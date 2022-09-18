شروط طلب مساعدة مالية من مؤسسة تركي آل شيخ ١٤٤٤ ، قد بحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول الطريقة التي تمكنهم من التقدم للاستفادة من المساعدات المالية التي تقدمها الجمعية الخيرية تركي آل الشيخ ، ضمن مشروع أطلقته من الأعمال الخيرية لنهاية العام الحالي عام 2022 مما دفع البعض بالبحث حول المعايير والضوابط التي تنطبق على الأشخاص الذي تستوفي شروطهم للستفادة من تلك المساعدات المالية ، تابعوا معنا .

ضوابط واجب توافرها للحصول على الدعم المالي

القدرة على إبراز المستندات التي تثبت قيمة الدخل الشهري للمواطن، ولا ينبغي أن يكون هذا الدخل كافِيْاً لجميع متطلبات الحياة والمعيشة اليومية. عدم قبول أي شخص تقدم بطلب للحصول على أي مؤسسة خيرية أخرى أثناء التقدم لمؤسسة تركي آل الشيخ. امنح المؤسسة سيارة أو شقة مرة واحدة فقط، وهذه المرة لا يمكن تكرارها مع نفس الشخص. لايجوز تنفِيْر كل المساعدة المقدمة عن طريق المؤسسة للمواطن سواء ببيعها أو بنقلها إلى شخص آخر. كيفِيْة الاتصال لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة تركي آل الشيخ

طريقة التقدم للحصول على مساعدة مالية تركي آل الشيخ

رقم مكتب الشيخ هُو 05507888777،096656337879 بالذهاب إلى صفحة تويتر الخاصة بالمؤسسة الخيرية. انتقل إلى الموقع الرسمي لتركي آل الشيخ

أنواع المساعدة المقدمة من خلال مؤسسة تركي آل الشيخ