شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين عبر النفاذ الوطني 1443

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين ، من خلال رابط فتح الحساب الجاري لمصرف الراجحي والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه بسهولة دون الحاجة لزيارة الفرع نفسه ، حيث يتيح لك مصرف الراجحي فتح حساب مع مصرف الراجحي من خلال موقع البنك الإلكتروني مما يمكّنك من إدارة أموالك في الحساب المصرفي بكل سهولة ويسر ، من خلال الحساب الجاري في الراجحي ، بالإضافة إلى توفير العديد من العمليات الإلكترونية ، والتي تتم من خلال موقع مصرف الراجحي ، مثل تفعيل أبشر عن طريق الراجحيو أو التحويل من فيزا لحساب الراجحي الجاريو بالإضافة إلى كيفية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحيو أيضا إصدار بطاقة مدى وخدمة تحويل الأموال ، ولكن هناك شروط لفتح حساب مع مصرف الراجحي ، والتي يجب توافرها إذا كنت تتساءل “هل يمكن للمقيم فتح حساب لدى مصرف الراجحي؟” او كيف افتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب؟
شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي
- يجب أولاً أن يكون لديك بطاقة هوية مقيم أو بطاقة هوية وطنية سارية وغير منتهية.
- بالنسبة للبالغين ، يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا.
- عند فتح حساب الراجحي للقاصر يجب ألا يقل سنه عن خمسة عشر عاما.
- مطلوب أيضًا أن يكون رقم الهاتف المحمول باسمك.
- عند فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت ، يجب أن يكون رقم الجوال صادرًا عن أحد مزودي خدمة الهاتف في المملكة.
- يجب أن تملأ عنوانك الوطني بشكل صحيح ودقيق.
- يجب أيضًا ألا تكون عميلاً فعليًا لمصرف الراجحي.
- يشترط أن يكون لديك حساب من خلال الموقع منصة أبشر الإلكترونية مصادقة الحساب الرقمي.
- وبينما تريد إجراء طلبات بطاقة الائتمان أو دفتر الشيكات ، عليك زيارة الفرع.
كيفية فتح حساب الراجحي اون لاين
يمكنك متابعة خطوات فتح حساب مصرف الراجحي للمقيمين: وكذلك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من خلال رابط فتح حساب الراجحي للمقيمين ، وذلك في حال تطبيق شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين أو المواطنين حسب الفئة التي ينتمي إليها. كالآتي:
- اذهب الى رابط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين.
- ثم ابدأ بتعبئة النموذج الإلكتروني المتاح على موقع مصرف الراجحي.
- ثم أضف رقم هاتفك المحمول.
- بعد ذلك يمكنك فتح حساب الراجحي من خلال الوصول الوطني الموحد.
- بعد ذلك ، ستصلك رسالة نصية تخبرك بكيفية إتمام خطوات فتح حساب جاري مع الراجحي.
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