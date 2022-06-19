شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين عبر النفاذ الوطني 1443

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين ، من خلال رابط فتح الحساب الجاري لمصرف الراجحي والذي يمكن للمستخدمين الوصول إليه بسهولة دون الحاجة لزيارة الفرع نفسه ، حيث يتيح لك مصرف الراجحي فتح حساب مع مصرف الراجحي من خلال موقع البنك الإلكتروني مما يمكّنك من إدارة أموالك في الحساب المصرفي بكل سهولة ويسر ، من خلال الحساب الجاري في الراجحي ، بالإضافة إلى توفير العديد من العمليات الإلكترونية ، والتي تتم من خلال موقع مصرف الراجحي ، مثل تفعيل أبشر عن طريق الراجحيو أو التحويل من فيزا لحساب الراجحي الجاريو بالإضافة إلى كيفية شحن رصيد موبايلي من تطبيق الراجحيو أيضا إصدار بطاقة مدى وخدمة تحويل الأموال ، ولكن هناك شروط لفتح حساب مع مصرف الراجحي ، والتي يجب توافرها إذا كنت تتساءل “هل يمكن للمقيم فتح حساب لدى مصرف الراجحي؟” او كيف افتح حساب في مصرف الراجحي للأجانب؟

شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي

يجب أولاً أن يكون لديك بطاقة هوية مقيم أو بطاقة هوية وطنية سارية وغير منتهية.

بالنسبة للبالغين ، يجب ألا يقل العمر عن 18 عامًا.

عند فتح حساب الراجحي للقاصر يجب ألا يقل سنه عن خمسة عشر عاما.

مطلوب أيضًا أن يكون رقم الهاتف المحمول باسمك.

عند فتح حساب الراجحي عبر الإنترنت ، يجب أن يكون رقم الجوال صادرًا عن أحد مزودي خدمة الهاتف في المملكة.

يجب أن تملأ عنوانك الوطني بشكل صحيح ودقيق.

يجب أيضًا ألا تكون عميلاً فعليًا لمصرف الراجحي.

يشترط أن يكون لديك حساب من خلال الموقع منصة أبشر الإلكترونية مصادقة الحساب الرقمي.

مصادقة الحساب الرقمي. وبينما تريد إجراء طلبات بطاقة الائتمان أو دفتر الشيكات ، عليك زيارة الفرع.

كيفية فتح حساب الراجحي اون لاين

يمكنك متابعة خطوات فتح حساب مصرف الراجحي للمقيمين: وكذلك للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من خلال رابط فتح حساب الراجحي للمقيمين ، وذلك في حال تطبيق شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين أو المواطنين حسب الفئة التي ينتمي إليها. كالآتي: