شروط قرض الأسرة لمتقاعدي الحكومة والتأمينات من بنك التنمية الاجتماعية

شروط القرض العائلي للمتقاعدين والتأمينات الحكومية التي أوضحها بنك التنمية الاجتماعية للمتقاعدين والتأمينات الحكومية وفق شروط وقوانين خاصة تختلف عن بعضها البعض. يتم توفير التمويل لاحتياجات الأسرة من خلال تقديم قروض اجتماعية هادفة وفعالة وإيجابية ، ويعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك التي توفر لك القروض الخاصة. بدعم من المواطنين والمقيمين المملين لمساعدة محدودي الدخل أو غيرهم من خلال قرض زواج للمتقاعدين أو قرض ترميم والعديد من الأمور الأخرى التي تفيد شريحة كبيرة ، وكان عدد المستفيدين المتقاعدين من تمويل البنك الاجتماعي تاريخيًا أكثر من 165 ألف مستفيد بإجمالي تمويل يتجاوز 8.5 مليار ريال لدعم الراغبين في مزاولة العمل الحر وفق ميزات تفضيلية منها تلقي طلبات التمويل ومعالجتها إلكترونياً بضمان معاش.

شروط القرض العائلي للمتقاعدين والتأمينات الحكومية

تختلف شروط المتقاعدين الحكوميين عن التأمينات حسب ما حدده بنك التنمية الاجتماعية للحصول على قرض عائلي ، هناك ضوابط خاصة لهم لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية.

شروط القرض العائلي للمتقاعدين الحكوميين

يحتوي نموذج تسليم البريد على اسم العميل وتوقيعه واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. إحضار صورة من هوية العميل ونسخة من القيد العائلي. تقديم رقم حساب Appian الأصلي على الورقة الرسمية للبنك ومصدق عليه بختم البنك. كشف حساب أصلي لآخر 3 رواتب قبل تاريخ اعتماد نموذج 104 على الورقة الرسمية للبنك ومصدّق بختم البنك. نموذج إقرار وتفويض ساري المفعول للمتقاعدين (106) وبيان بيانات ساري المفعول للعميل من موقع وزارة الداخلية. تصريح بياناتي للأطفال المعالين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا والإناث من 18 عامًا فما فوق صالح.

شروط القرض العائلي لمتقاعدي التأمين

يحتوي نموذج تسليم البريد على اسم العميل وتوقيعه واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي. إحضار صورة من هوية العميل وصورة من السجل العائلي وصورة من هوية الكفيل.

تم تعبئة النموذج الأصلي 105 إلكترونيًا وطباعته من حساب مقدم طلب القرض على بوابة التطبيق الإلكترونية للبنك ، كاملة مع جميع التوقيعات اللازمة. يجب أن تختم الاستمارة بالختم الرسمي لهيئة عمل الموظف المعتمدة للخصم ، بشرط ألا يتجاوز تاريخ الموافقة 60 يومًا. تعريف الراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. إحضار تعريف راتب أصلي للكفيل موقعاً ومختوماً من جهة عمل الكفيل بما لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ التوقيع. رقم حساب العبيان الأصلي على الورقة الرسمية للبنك ومصدق بختم البنك. تصريح بياناتي للعميل والكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول. تصريح بياناتي للأطفال المعالين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا وللإناث من 18 عامًا فما فوق صالح.

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