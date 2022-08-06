شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان 1444 ، لقد إنتشر مؤخراً بوجود إمكانية الحصول على قرض الأسر المنتجة من الضمان لمن أراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة بالحصول على قرض الأسر المنتجة منقبل البنك التنمية الاجتماعية السعودي ، وتم الاعلان عن ذلك عبر الجهات الإدارية داخل البنك ، حيث يستوجب على الراغبين في الحصول قرض الأسر المنتجة من الضمان زيارة البنك ، تابعوا معنا .

تمويل الأسر المنتجة

هو برنامج مقدم من بنك التنمية الاجتماعية ليقوم بدوره التنسيقي لرعاية قطاع المشروعات متناهية الصغر ولتحقيق أهداف البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. بأنفسهم ولحسابهم الخاص، كبنك. ينقسم البرنامج إلى نوعين

التمويل المباشر وهو تمويل يصل فيه المبلغ إلى 60 ألف ريال سعودي، ويمكن سداده خلال فترة تمويل تصل إلى 40 شهرًا، بشرط أن يتم السداد شهريًا، مع العلم أن الرسوم الإدارية لا تتجاوز 4000 ريال سعودي. ريال.

التمويل غير المباشر وهو برنامج يصل فيه سقف التمويل إلى 50 ألف ريال يتم توفيره من خلال وسطاء تمويل، ومدة تمويل تصل إلى 36 شهرًا، وتكون طريقة السداد على أساس شهري.

شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان 1444

أقر ببعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون من أجل الحصول على قرض للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، ولكن تختلف الشروط حسب برنامج التمويل المباشر والتمويل غير المباشر، وفيما يلي سنشرح تلك الشروط لكل منهما برنامج

شروط قرض الأسر المنتجة المباشر 1444

فيما يلي شروط قرض الأسر المنتجة المباشر لعام 1444 هـ

اصدار شهادة الاسر المنتجة ووثيقة العمل الحر وتعريف نشاط المشروع من خلال رابط المنصة الوطنية للأسر المنتجة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

أن يكون النشاط الممول من أنشطة الأسر المنتجة المعتمدة في اللوائح الخاصة بعمل الأسر المنتجة.

أن لا يكون لمقدم الطلب سجل تجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 10 آلاف ريال باستثناء دخل النشاط.

تقديم ما يثبت الإقامة المقبولة لدى البنك.

قم بتسليم المستندات المطلوبة وهي يوضح Brent من موقع التأمين الاجتماعي بيانات المدة والأجور. المستندات المتعلقة بالكفيل إذا لزم الأمر.



شروط قرض الأسر المنتجة غير المباشر 1444

فيما كانت شروط قرض الأسر المنتجة غير المباشر لعام 1444 هـ على النحو التالي

إصدار شهادة الأسر المنتجة ووثيقة العمل الحر.

تحديد نشاط المشروع.

يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 65 سنة.

أن يكون النشاط الممول من أنشطة الأسر المنتجة.

أن لا يكون لمقدم الطلب سجل تجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال

قم بإرسال المستندات التالية تقديم ما يثبت الإقامة المقبولة لدى البنك. تقديم ضمانات حسب متطلبات التمويل.



كيفية التقدم بطلب قرض للأسر المنتجة من الضمان 1444

يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض للأسر المنتجة من الضمان لعام 1444 عبر مجموعة من المراحل تبدأ على المنصة الوطنية للأسر المنتجة “” وتحديث بياناتك، وبعدها يتم إصدار شهادة قيد الأسرة المنتجة، وبعد ذلك يتم إصدار وثيقة العمل الحر، وبعد ذلك يتم تقديم طلب التمويل من قبل بنك التنمية الاجتماعية، خطوات التقديم كما هو موضح أدناه

انتقل إلى صفحة الأسر المنتجة (التمويل المباشر وغير المباشر) مباشرة “”.

انتقل إلى قنوات تقديم الخدمة.

تحديد طلب التمويل بين (مباشر أو غير مباشر).

انقر فوق إضافة طلب جديد.

اختر منتجات العمل الحر.

الانتقال إلى التمويل النقدي، لاختيار نوع التمويل الذي سيتم تقديمه.

كيفية استخراج وثيقة عمل مجاني للأسر المنتجة

خطوة استخراج وثيقة العمل الحر هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها حتى يتمكن المستفيدون من التقدم بطلب للحصول على قرض الأسر المنتجة، ويتم استخراج هذه الوثيقة وفق الخطوات الموضحة أدناه

انتقل إلى بوابة العمل المستقل “”.

انقر فوق “إصدار المستند الخاص بك”.

املأ البيانات المطلوبة.

انقر فوق الخدمات المتخصصة، إذا كان المستخدم مسجلاً في أي قطاع من قطاعات البرنامج.

انقر فوق “إنشاء حساب”.

اكتب رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول.

أكمل عملية التسجيل.

أجب على الأسئلة المطلوبة.

أعد إدخال رقم الهوية ورقم الجوال للمستخدم في أبشر.

بيانات النشاط كاملة.

اختر التخصص.

انقر فوق “إصدار مستند عمل مستقل”.

العدد الموحد للأسر المنتجة

يمكن الاتصال بالرقم الموحد للأسر المنتجة ووسطاء التمويل في المملكة العربية السعودية 920033309، من الأحد إلى الخميس، من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً. كما يمكن الاطلاع على المنصة الوطنية للأسر المنتجة عن طريق الدخول على رابط المنصة “”.

رابط طلب قرض للأسر المنتجة من الضمان 1444

يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من الضمان من خلال الرابط المخصص لبرنامج التمويل من قبل بنك التنمية الاجتماعية، حيث يمكنك الوصول إلى رابط الطلب “” واتباع التعليمات الموضحة سابقاً لإتمام عملية التسجيل في برنامج التمويل.

وفي الختام تعرفنا على شروط قرض الأسر المنتجة من الضمان 1444 والتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ، إذ انه من الطبيعي وجود الاحكام والمعايير لضبط عملية الحصول على القرض دون أي اشكاليات ، مما اوضحنا المعلومات المتعلقة بقرض الأسر المنتجة .