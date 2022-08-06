شروط قروض العمل الحر للموظف الحكومي 1444 ، لقد إنتشر مؤخراً بوجود إمكانية الحصول على قروض العمل الحر للموظف الحكومي لمن أراد في المملكة العربية السعودية ، حيث تم الإعلان رسميا عن شروط الخاصة بالحصول على قروض العمل الحر للموظف الحكومي منقبل البنك التنمية الاجتماعية السعودي ، وذلك في سعيه لتحقيق الاستقرار المالي بشرط استيفاء الشروط الأساسية ، تابعوا معنا .

برنامج التمويل النقدي

وهو من أبرز البرامج التي يتم من خلالها العمل على تمويل المواطنين القادرين على العمل والراغبين في زيادة دخلهم الشهري مع امتلاك حرفة معينة أو مهارة متخصصة. وبلغت المبالغ المعتمدة 120 ألف ريال، مع فترة سداد 40 شهرًا، فيما بلغ برنامج التمويل النقدي لمسار السيارات أكثر من 150 ألف ريال، ضمن حيز سداد يمتد على فترة تصل إلى 60 شهرًا. يحمل هذا المشروع مجموعة واسعة من الأهداف المهمة، وهي

العمل على نشر ثقافة العمل الحر في الشارع السعودي.

سيقدم البرنامج مساهمة واضحة في تحقيق أهداف التوظيف الذاتي.

العمل على رفع جودة الوضع إلى فئة الشمول المالي للأفراد.

سيساهم البرنامج في تحسين حياة المواطنين السعوديين.

يلعب البرنامج دورًا مهمًا في الحصول على دخل أساسي أو إضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

ستنعكس فوائد البرنامج بوضوح في حدود الائتمان غير الرسمية.

المساهمة في خفض معدل البطالة.

شروط قروض العمل الحر للموظف الحكومي 1444

بلغت قيمة هذا القرض 120 ألف ريال سعودي، وأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن حزمة شروط تنظم المنح، مقسمة بين شروط يجب أن يستوفيها الموظف والشروط التي يجب أن يستوفيها الكفيل، وجاءت على النحو التالي.

شروط قرض العمل الحر التي يجب أن يستوفيها الموظف 1444.

تمت الموافقة على عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الموظف الراغب في الحصول على قروض للعمل الحر تصل إلى 120 ألف ريال، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض من مواطني المملكة العربية السعودية ويحمل جنسيتها.

يجب أن يستوفي المتقدم الشرط المحدد للعمر المسموح به، وهو ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

من المهم جدا أن يقدم الموظف وثيقة العمل الحر بعد الحصول عليها رسميا من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جميع التراخيص اللازمة لممارسة العمل والمهنة.

يشترط ألا يزيد الدخل الشهري لطالب الائتمان عن 14 ألف ريال سعودي لكل من الخدمات المتخصصة ومسارات النقل التشاركية.

من المهم ألا يتجاوز معدل التخلف عن السداد في شيك الائتمان ثلاثين ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون الوضع المالي والائتماني لمقدم الطلب متوافقًا مع إمكانية منحه (تسمح الشروط المالية والائتمانية للموظف).

يشترط تقديم ضمانات مقبولة مع بنك التنمية الاجتماعية.

يشترط ألا يكون طالب القرض التمويلي قد سبق له الحصول على أحد تلك القروض الصادرة عن بنك التنمية الاجتماعية. في حالة الحصول على قرض سابق، يجب على الموظف سداد جميع الأقساط الناتجة عنه.

من الضروري أن يتعهد الموظف بالدفع حيث تم الإعلان عن أن الحد الأقصى للدفع سيكون في غضون فترة لا تتجاوز 40 شهرًا.

يلتزم الموظف بدفع الأقساط في المواعيد المحددة لكل منها.

الشروط التي يجب أن يستوفيها الراعي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط المهمة التي يجب أن يستوفيها الضامن لحامل القرض، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون الكفيل للموظف الراغب في الحصول على قرض العمل الحر مواطناً سعودياً ويحمل جنسية المملكة العربية السعودية حصراً. وأن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية أيضًا.

يجب أن يكون الكفيل خالياً من أي ضمان من أي برنامج تمويل آخر في بنك التنمية الاجتماعية والائتمان.

يجب على الكفيل إحضار ملفه الائتماني للبنك لدراسته ومعرفة إمكانية تقييم ضمانه.

يشترط على الكفيل أن يكون منتظمًا وملتزمًا تمامًا بسداد الأقساط الشهرية الناتجة عنه إذا كان مقترضًا لأي من برامج بنك الائتمان.

ألا يتجاوز الخصم الشهري من راتب الكفيل 30٪ من إجمالي الراتب.

يجب على الكفيل التوقيع على فاتورة الدفع كاملة.

يُطلب من الضامن تأمين جميع المستندات التي تضمن للبنك الائتماني حقوقه في الحصول على مستحقاته.

لوحظ عدم الحاجة إلى كفيل إذا كانت المتقدمة موظفة على وظيفة في إحدى مؤسسات العمل الحكومية بالمملكة العربية السعودية، أو متقاعد مدني عن إحدى الوظائف في العمل الحكومي. .

يجب استيفاء شرط العمر المثالي الذي لا يزيد عن 55 سنة.

حالات تحويل الضمان إلى كفيل آخر، وتتم هذه العملية في كل من الحالات التالية إذا كان المكفول يعمل في إحدى شركات القطاع العام. عند دخول الكفيل سن التقاعد عن العمل. في حالة وفاة الكفيل لأي سبب من الأسباب.



كيفية الحصول على قروض العمل الحر لموظف حكومي

تتم خطوات الحصول على قروض العمل الحر لموظف حكومي من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وفق خطوات متسلسلة على النحو التالي

دخول صفحة العمل المستقل مباشرة “”.

نختار عنصرًا (تمويل نقدي).

الضغط على خيار (التقديم الإلكتروني) من خيارات الموقع.

نقوم بتنفيذ جميع إجراءات تسجيل الدخول على بوابة الوصول الوطنية، يتم ذلك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المعنية. ثم انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

حدد خيار (إضافة طلب جديد) الموجود ضمن خيارات القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (طلب تمويل جديد).

حدد خيار (Freelance Products) الموجود في القائمة.

انقر فوق علامة التبويب (الخدمات الاحترافية) الموجودة في خيارات العمل المستقل.

التعبير عن موافقتك على شروط وأحكام الإقرار والتعهد.

كتابة وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح.

نقوم بتحميل وإرفاق جميع المستندات اللازمة في صفحة تسجيل التطبيق. “إذا كان مقدم الطلب موظفًا حكوميًا، فسيتم أخذ بياناته المتوفرة على منصة يقين”.

إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالكفيل في حالة الحاجة إلى حضوره.

نحدد مبلغ التمويل والمقطع المناسب من خيارات الموقع.

تحميل الملفات المطلوبة للتمويل من خلال الموقع.

اضغط على خيار (الموافقة على جميع الملفات) بعد الانتهاء من تحميل جميع المستندات.

تلقي رسالة تحتوي على “تم استكمال جميع مستندات طلب التمويل، وستتم معالجة الطلب في غضون 3 أيام عمل”.

نقوم بطباعة النماذج والمستندات المطلوبة من النظام وإكمال خطوات التسجيل.

من المهم أن تحافظ على الوقت المحدد لإرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد الإلكتروني. انتظر حتى تتم معالجة الطلب في البنك.

أخيرًا، من المفترض أن يقوم البنك بصرف مبلغ التمويل إلى (الموظف المستفيد، أو المورد، أو الوكيل). مع العلم أن المدة المتوقعة هي من سبعة إلى عشرة أيام، بين استلام الأوراق والمستندات وكافة التفاصيل، وتاريخ استلام قيمة المبلغ الذي تم الاتفاق عليه.



ما هي وثيقة العمل الحر

وثيقة العمل الحر هي إحدى الوثائق الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد المتخصصين في عدد من المسارات العملية، حيث تقوم على منحهم فرصة العمل بشكل مستقل في الأنشطة التي تقرها الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية للعمل الحر، وقد قدمت هذه الوثيقة عددًا كبيرًا من المزايا للمواطن، ومن أبرزها النقاط التالية

تلعب وثيقة العمل الحر دورًا مهمًا في دفع الناس إلى الابتكار والتفوق في المسارات التي تذهب عائداتها بالكامل إلى صاحب العمل، مما يساهم في استقرارهم.

هذا المستند مجاني تمامًا دون الحاجة إلى أي تكاليف أو مدفوعات.

تساهم وثيقة العمل الحر في منح المواطن فرصة فتح حساب مصرفي يتناسب مع قدراته.

يعتمد على تقديم عدد من الحلول من خلال خدمة دفع رقمية بالكامل (STC Pay).

يقوم على توفير الفرص لمصدر دخل للمواطن الراغب في الحصول عليها.

يمكن للمواطن التسجيل في التأمين الاجتماعي، لكن هذا التسجيل سيكون اختياريًا تمامًا.

كيفية الحصول على وثيقة مستقلة

شريطة أن تكون وثيقة العمل الحر متوافقة مع المهن التي تم تضمينها في التأمين الاجتماعي، يمكن للمواطن السعودي الحصول على هذه الوثيقة مجانًا تمامًا من خلال الخطوات التالية

دخول الموقع الرسمي المخصص للعمل المستقل مباشرة “”.

الضغط على خيار (سجل معنا) والموجود في الخيارات بأعلى الصفحة.

الإدخال المباشر لكافة المعلومات الشخصية المطلوبة من الموظف لتسجيل حساب جديد، وجاءت على النحو التالي أدخل رقم الهاتف المحمول. أدخل رقم الهوية. أدخل كلمة المرور.

تحديد (فئة العمل) التي تناسب الموظف والتي كان أبرزها ما يلي خدمات متخصصة. النقل المجاني الموجه.

إبداء الموافقة على التعهد.

النقر على خيار “إنشاء جديد” من خيارات الموقع الرسمي.

العمل على مصادقة الحساب، عن طريق إدخال البيانات الشخصية التالية اكتب رقم الهوية. اكتب وأدخل تاريخ ميلادك على منصة أبشر الإلكترونية.

اكتب رقم التأكيد المؤقت الذي يتم إرساله إلى الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.

متابعة جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

حدد مجال العمل الحر، مع ضرورة إدخال المستندات الخاصة به عن طريق إضافة ملف بتنسيق (pdf)، أو عنوان URL الخاص بشركتك.

انقر فوق علامة التبويب (إصدار المستند).

ملحوظة يمكن تنزيل وثيقة العمل المستقل من خلال الحساب الشخصي على موقع (Freelance) في حال الالتزام بجميع الخيارات والمعلومات المطلوبة على الموقع أثناء التسجيل، مع ملاحظة أنه لا يمكن الحصول على أي من القروض الصادرة عن Social بنك التنمية حتى بعد الحصول على هذه الوثيقة.

الفئات المستهدفة من قرض العمل الحر لموظف حكومي

تم الإعلان عن عدد من الفئات التي سيتم استهدافها في المسارات التي يمكن أن تحصل على قروض ائتمانية للعمل الحر، وهي كالتالي

الفئة الأولى وهي فئة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 20 ألف ريال سعودي شهريًا.

الفئة الثانية فئة الباحثين عن عمل.

الفئة الثالثة هم الأشخاص الذين لا يتم خدمتهم من خلال قنوات التمويل التقليدية.

رابط للحصول على قروض العمل الحر لموظف حكومي

المواطن السعودي الذي استوفى الشروط الخاصة بالحصول على إحدى فئات القروض المعلنة من خلال بنك التنمية الاجتماعية للائتمان المجاني، يمكنه الدخول على الرابط “” ومتابعة جميع الخطوات التي حددناها في الفقرات السابقة للحصول على البنك بعد معالجة الطلب من البنك.

وفي الختام تعرفنا على شروط قروض العمل الحر للموظف الحكومي 1444 والتي تم اتاحتها من أجل الوصول الى الاستقرار المالي للموظفين ، و رابط للحصول على قروض العمل الحر لموظف حكومي ، و الفئات المستهدفة من قرض العمل الحر لموظف حكومي .