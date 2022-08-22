شروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة الشروط والضوابط التي تمكنهم من الالتحاق بتلك الجامعات التي يتم البحث عن معايير وشروط القبول الخاص بكلية الملك خالد العسكرية ، وبالإضافة إلى أن قبول الجامعي من الامور المهمة للالتحاق في بكلية الملك خالد 1444 للعام الجديد ، وهي من الكليات الرائدة داخل المملكة ، تابعوا معنا .

كلية الملك خالد العسكرية

تعد كلية الملك خالد العسكرية من أهم وأبرز الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية. تأسست عام 1882. تهدف كلية الملك خالد العسكرية إلى تخريج ضباط حراسة أمنية، بالإضافة إلى إعداد برامج ودورات تدريبية عسكرية وأكاديمية من شأنها أن ينتج عنها جيل قادر على الأداء العسكري على أكمل وجه. .

شروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444

أوضحت كلية الملك خالد مجموعة شروط للقبول في أحد اختصاصاتها لطلبة الثانوية العامة على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون لديه سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة.

إثبات خلو سجل مقدم الطلب من أي جناية تتعلق بالشرف والأمانة.

إذا كان المتقدم متزوجا يشترط أن يتزوج سعودية.

يجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

يجب أن يكون طول المتقدم ووزنه مناسباً.

يشترط أن يكون ارتفاع المتقدم أكثر من 165 سم ولا يزيد عن 188 سم.

يجب أن يكون وزن المتقدم أكثر من 52 كجم وأقل من 95 كجم.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

أن لا يقل المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة عن 80٪.

لن يتم قبول خريجي الكلية السابقين.

الحصول على شهادة القدرات بمتوسط ​​يزيد عن 60 درجة.

يشترط تقديم اختبار STEP للغة الإنجليزية داخل المركز الوطني للقياس.

القدرة على اجتياز اختبارات القبول بالكلية (الاختبار الكتابي، المقابلة الشخصية، اختبار اللياقة البدنية، التوصية الأمنية، اختبار كفاءة الحرس الوطني).

النجاح في الفحص الطبي داخل الكلية.

طريقة التقديم لكلية الملك خالد العسكرية 1444

يتم تقديم طلب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الخطوات التالية

الضغط على رابط وزارة الحرس الوطني مباشرة.

أدخل اسم المستخدم في المساحة المتوفرة.

أدخل كلمة المرور وتأكد من صحتها.

انقر فوق زر تسجيل الدخول في الموقع.

حدد علامة تبويب تسجيل الطلاب الثانوي.

اكتب البيانات المطلوبة من الموقع (الاسم الرباعي، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رمز التحقق المرئي).

انقر للموافقة على الشروط والأحكام.

ارفاق البيانات للوزارة.

احصل على موعد لتقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للقبول في كلية الملك خالد العسكرية

يجب إرفاق مجموعة من المستندات والأوراق الخاصة بالطالب المتقدم إلى كلية الملك خالد العسكرية على النحو التالي

إرفاق الرقم القومي لولي الأمر.

إرفاق خلاصة القيد لولي الأمر.

إذا كان الطالب متزوجاً، يجب تحميل دفتر عائلة الطالب.

إرفاق شهادة تخرج المتقدم.

وجود سجل أكاديمي للطالب في المرحلة الثانوية.

رفع التصنيف المهني.

نسخة من السجل المهني لمقدم الطلب.

إذا كان الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من الخارج، فيجب إحضار وثيقة معادلة.

إرفاق بطاقة ة لمقدم الطلب.

كلية الملك خالد العسكرية

تضم كلية الملك خالد العسكرية العديد من التخصصات المختلفة التي تتيح للطالب اختيار التخصص بناءً على الميول والاهتمامات. تقتصر هذه التخصصات على ما يلي

التخصصات الطبية

تشمل التخصصات

طب الجراحة العامة.

وجراحة العظام.

طب الطوارئ.

التخدير.

التخصصات الصحية

تشمل التخصصات الصحية ما يلي

الخدمات الطبية الطارئة.

تقنية التخدير.

هندسة.

والأجهزة الطبية.

الطبيب النفسي.

مقابل.

الأشعة السينية.

التخصصات الهندسية

تشمل التخصصات الهندسية

الهندسة الكهربائية.

هندسة ميكانيكي.

هندسة مدنية.

هندسة المساحة.

الهندسة الزراعية.

الهندسة المعمارية.

هندسة صناعية.

تخصصات الكمبيوتر

وهم على النحو التالي

علوم الكمبيوتر.

هندسة الحاسوب.

نظم المعلومات.

هندسة البرمجيات.

أمن المعلومات.

التخصصات القانونية

تشمل الاختصاصات القانونية ما يلي

الشريعة الاسلامية.

اصول دين.

الدعوة والمشورة.

التخصصات الإعلامية

وهي تشمل ما يلي

النشر والصحافة.

الإذاعة والتلفزيون.

تخصصات الطيران

تشمل التخصصات التالية

إدارة المطار.

إدارة سلامة الطيران.

إدارة الحركة الجوية.

ادارة الطيران.

هندسة طيران.

تخصصات الترجمة

ومن أبرز التخصصات ما يلي

الترجمة إلى الإنجليزية.

ترجمة فرنسية.

تخصصات أخرى

هناك بعض التخصصات الأخرى لكلية الملك خالد وهي كالتالي

القانون واللوائح.

محاسبة.

إدارة الأعمال والموارد البشرية.

نظم المعلومات الجغرافية.

رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444

يتم تقديم طلب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الثانوية العامة عن طريق إدخال الرابط الرسمي لوزارة الحرس الوطني “” حيث تتم ة الشروط والأحكام واتباع التعليمات لإتمام عملية التسجيل، مع التأكد من إرفاق كافة المستندات. المستندات والأوراق المطلوبة.

شروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 ، لكل جامع وكلية هنالك العديد من الضوابط والشروط التي تطلقها كل عام جديد ، وتعتبر كلية الملك خالد العسكرية من الكليات التي يرغب عدد كبير من الأشخاص بالالتحاق بها .