شروط كلية الملك خالد للثانوية والمستندات المطلوبة

تعد متطلبات كلية الملك خالد الثانوية والوثائق المطلوبة من أهم الأمور التي يرغب خريجو الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفتها، وفق بعض المتطلبات التي تعلنها الكلية ويجب أن يستوفِيْها المتقدمون. اشرح لكَمْ كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم لكلية الملك خالد، أهم الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم.

كلية الملك خالد العسكرية

تعد كلية الملك خالد العسكرية من أهم وأبرز الكليات العسكرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تعمل لطلاب الدراسات العليا من الحرس الوطني، وكذلك لتدريب طلاب الكلية العسكرية منذ تأسيسها عام 1982. وتشمل العديد من التخصصات التي من شأنها أن تخلق جيلاً قادرًا على الاستمرار فِيْ الجيش فور تخرجه، ويمكن للأفراد من مواطني المملكة الالتحاق بكلية الملك خالد، لكنهم يخضعون للعديد من الشروط والضوابط.

شروط كلية الملك خالد الثانوية

وضعت كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة عددًا من الشروط التي يجب على المرشحين استيفاؤها للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، وتتمثل هذه الشروط فِيْ الآتي

أن لا يقل العمر عن سبعة عشر (17) سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم متزوجاً من سعودية.

يجب أن يكون طول ووزن مقدم الطلب متناسبين.

الحصول على شهادة ثانوية مرتبطة بنظام العلوم أو أحد مناهجه.

أن يكون لدى الطالب معدل تراكَمْي لا يقل عن 80٪.

يجب ألا تقل درجة اختبار القدرات للمتقدم عن ستين (60) نقطة.

خذ اختبار STEP – أحد اختبارات اللغة الإنجليزية – الصادر عن مركز قياس.

أن يكون للمتقدم سيرة ذاتية وسمعة طيبة.

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد أدين بأي جريمة قانونية أو جنائية.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية الثانوية

هناك بعض المستندات التي يجب عليك إرفاقها عند التسجيل فِيْ كلية الملك خالد الثانوية العسكرية وتتضمن المرفقات التالية

شهادة الثانوية العامة للطالب.

السجل الأكاديمي للطالب.

صورة من السجل المهني والتصنيف المهني.

بطاقة الهُوية الوطنية وخلاصة القيد لولي أمر مقدم الطلب.

فِيْ حال كانت الطالبة متزوجة. يجب إرفاق خلاصة القيد.

شهادة معادلة للطلبة المتخرجين من الثانوية العامة خارج المملكة.

خطوات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية الثانوية

يكون التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية للدبلوم الثانوي على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

تسجيل الدخول.

انقر لتسجيل طلاب المدارس الثانوية.

أدخل البيانات الشخصية، بما فِيْ ذلك اسم الربع. رقم الهُوية. رقم الهاتف. البريد الإلكتروني. أدخل كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. أدخل رمز التحقق المرئي المعروض على الشاشة.

التأكد من دقة وسلامة البيانات المسجلة.

أنت توافق على جميع الشروط المرفقة.

قم بتأكيد الطلب وانتظر المَوعِد النهائي للتقديم.

اختصاصات كلية الملك خالد العسكرية للثانوي 1443

هناك عدد من التخصصات المتوفرة فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لعام 1443 هـ، والتي تشمل ما يلي

التخصصات الهندسية وتشمل مهندسين كهربائيين. هندسة ميكانيكي. مهندس مدني. الهندسة المعمارية. هندسة صناعية. هندسة المساحة. الهندسة الزراعية.

تخصصات تكنولوجيا المعلومات وتشمل علوم الكَمْبيوتر. مهندس كَمْبيوتر. نظم المعلومات. هندسة البرمجيات. أمن المعلومات.

التخصصات الطبية وهِيْ الطب الجراحي العام. طب العظام. طب الطوارئ. التخدير.

تخصصات الطيران وتشمل ما يلي إدارة المطار. إدارة سلامة الطيران. إدارة الحركة الجوية. ادارة الطيران. هندسة طيران.

التخصصات الصحية لغير الأطباء وتشمل علم النفس. تخصص صيدلاني. التخصص فِيْ الأجهزة الطبية. تخصص الأشعة. متخصصون فِيْ تقنيات التخدير. مهندس. التخصص فِيْ الخدمات الطبية الطارئة.

الاختصاصات القانونية وهِيْ

الشريعة الاسلامية.

المبادئ الأساسية للدين.

دعوة ونصائح.

التخصصات الإعلامية وتشمل الإصدار والصحافة. الإذاعة والتلفزيون.

تخصصات الترجمة وتشمل ترجمة / لغة انجليزية. ترجمة / لغة فرنسية.

التخصصات الأخرى وتشمل القانون / اللوائح. محاسبة. إدارة الأعمال / الموارد البشرية. نظم الجيوماتكس.



رَابِطْ القيد بكلية الملك خالد العسكرية للتعليم الثانوي 1443

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذين يرغبون فِيْ الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية والالتحاق بأحد التخصصات المذكورة أعلاه، بعد استيفاء جميع المتطلبات التي أعلنتها الجامعة، بالإضافة إلى رَابِطْ موقع كلية الملك خالد الوصول.

وفِيْ الختام أوضحنا لكَمْ متطلبات كلية الملك خالد الثانوية والمستندات المطلوبة وشرعنا فِيْ شرح خطوات الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية وكذلك اختصاصات كلية الملك خالد العسكرية للمرحَلْة الثانوية، ونحن أكَمْلت رَابِطْ التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية لسهُولة الوصول إليها.