ما هى شروط كلية الملك فهد الامنية لخريجي الثانوية العامة 1443، يعد ه1ا السؤال من الأسئلة التي يتم سؤالها بشكل كبير من قبل خريجي الثانوية العامة في السعودية، بعد الاعلان كلية الملك فهد الامنية فتح أبوابها أمام الطلبة، علما بان كلية الملك فهد لم تقبل أي طالبة الى ضمن معايير ومواصفات محددة، سنتعرف بشكل أكبر على شروط كلية الملك فهد الأمنية.

شروط كلية الملك فهد الامنية 2022

تعد كلية الملك فهد الأمنية من الكليات التي تتبع الى وزارة الداخلية، وهي من ضمن الكليات التي تقع في الرياض، وتتيح الكثير من التخصصات العلمية لخريجي الثانوية العامة ولا يمكن التسجيل فيها الى من خلال شروط وحدود محددة:

يجب على المتقدم النجاح في المقابلة الشخصية واختبار اللياقة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسبة

يجب أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة لنفس العام

يجب أن يأتي الطالب بكشف طبي من اللجنة الطبية

يجب أن يخلو سجل الخاص بالطالب من أي قضايا

يجب أن يكون المتقدم خالي من أي أمراض

يجب أن يكون معدل المتقدم أكثر من 80%

لن يتم قبول أي طالب متزوج أو أجنبي

يجب أن يكون طول المتقدم مناسب لوزنه

اجتياز الفحص الطب

فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالدورة رقم (66) بكلية الملك فهد الأمنية (ضباط)، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGzyEC⁩ . pic.twitter.com/uVkCBrME5A — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 30, 2022

موعد التقديم كلية الملك فهد الامنية

فتحت كلية الملك فهد الامنية أبوابها أمام الخريجين الثانوية العامة التي تحمل عليهم كافة المواصفات بالتسجيل في الكلية، وذلك من تاريخ الثالث من ذي الحجة يوم السبت، حتى الثامن من ذي الحجة من يوم الخميس وذلك تمام الساعة العاشرة صباحا.

رابط تقديم في كلية الملك فهد الامنية

اتاحت كلية الملك عفهد الأمبنية رابط خاص للتسجيل في كلية الملك فهد لخريجي الثانوية العامة عن طريق بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عبر الرابط التالي، وذلك وفق لخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

الضغط على زر التسجيل

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة بشكل صحيح

سيم مراجعة البيانات التي تم إدخالها

يجب إرفاق كافة البيانات والأوراق المطلوبة بطريقة صحيحة

فتحت كلية الملك فهد الامنية أبوابها أمام كافة المتقديمن للتسجيل في الجامعة ويجب أن يحقق المتقدم شروط كلية الملك فهد الامنية لخريجي وقد تعرفنا من خلال مقالنا على شروط كلية الملك فهد.