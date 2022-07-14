شروط لتناول الشحوم الحيوانية مصدر ممتاز للطاقة

قال الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب والقسطرة الشريانية ان الدهون الحيوانية سواء كانت غنم او لحوم البقر هي مصدر ممتاز للطاقة.

غير ضار بالصحة

وتابع النمر، في تغريداته على تويتر، أن تناول هذه الدهون لا يضر بالصحة، إذا توافرت سلسلة من الشروط، منها عدم زيادة الوزن، وعدم زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي.

حماية القلب

وأوصى ببعض الإرشادات لحماية شرايين القلب، ومنها ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم، وتناول المزيد من الخضار والفواكه، وتقليل الملح، والحفاظ على وزن صحي، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وضغط الدم والكوليسترول، وعدم التدخين، والابتعاد عن الإجهاد والتوتر. مشاكل نفسية. ضغط.