شروط محمد صبحي للعودة إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن أحوال محمد صبحي حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، المعار لفاركو، للعودة للأبيض.

وأوضحت شبانة ب، في برنامجها التلفزيوني، أن مديري نادي الزمالك فتحوا صف مفاوضات مع محمد صبحي للعودة الموسم المقبل.

وأضاف “صبحي اشترط أن يشارك بشكل أساسي مع الفريق، بالإضافة إلى معادلته بالفئة الأولى، لكنه رفض من قبل إدارة الزمالك”.

وتابع “الإدارة تعتقد أن محمد عوض هو الحارس الأول في الوقت الحالي، ومن الصعب عليه الجلوس على مقاعد البدلاء الموسم المقبل”.

وتابع “الإدارة ترى صعوبة في مساواة صبحي بالدرجة الأولى، خاصة أنه لا يزال صغيراً”.

يقال إن قرض صبحي لفاركو سينتهي في نهاية الموسم الحالي، وهناك بند في عقده يمنح فاركو الحق في شرائه بشكل دائم مقابل دفع 20 مليون جنيه إسترليني.