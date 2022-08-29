شروط منحة البطالة 2022 في الجزائر، يحتاج المواطنون في جمهورية الجزائر العربية معرفة كيفية التسجيل في منح البطالة التي وفرتها الحكومة إلى كافة المواطنين العاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات ويعتبر التسجيل في منحه البطالة الجزائرية 1300 مليون و3,000 دج، أو ما يقابله بالدينار الجزائري لكي يتم أو يتأهل على الحصول على وظيفة او بطالة من قبل وزارة العمل الجزائرية.

طريقة الحصول على البطالة في الجزائر 2022

يعتبر التسجيل في منحه البطالة الجزائرية للحصول على راتب شهري من أهم متطلبات التي يحتاجها المواطن في الجزائر حيث واجهت الحكومة الكثير من الطلبات للتسجيل في منح البطالة كما وضعت الحكومة رابطا إلكترونيا وقد بينت الحكومة الجزائرية برفع قيمه المنحة لكافة العاطلين عن العمل وخاصة الحاصلين على شهادات في إطار خدمه الحكومة والدولة لكي يتم التخفيض الإبل على المواطن الجزائري والحفاظ على الشباب.

كمْ تبلغ قسيمة منحه البطالة في الجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية على قيمه منحه العاطلين عن العمل حوالي 13000 دينار لتقاضيها المستحق لكي يتم الحصول على العمل بعد ذلك وتدفع الوكالة الوطنية للتأمين البطالة على منحه بطالة الشخص الشهرية وتضمن الحماية الاجتماعية والطبية.

شروط الاستفادة من البطالة في الجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية شروطاً لكي يتم الاستفادة من منح البطالة للخريجين والمواطنين في الجزائر ومن بين تلك الشروط:

أن يكون المواطن جزائري الأصل.

إن يكون عمر متقدم من تسعة عشرة أعوام إلى 40 سنة.

إن يكون المتقدم قابل أو لديه قابلية للعمل.

إن يكن مسجلا كطالب بالعمل وأن يكون حصل على العمل للمرة الأولى على مده لا تقل عن ستة أشهر.

ان لا يكون لديه دخل.

إن يغرغر وضعه تجاه الخدمة الوطنية.

ان لا يكون مسجلا في مؤسسة التعليم العالي.

إن يكون الاستفادة من الأجهزة العمومية والنشاطات والمساعدات المهنية.

إن يكون الزوج قد حصل على دخل آخر.

وثائق من حيث البطالة في الجزائر أكدت عليها الحكومة بشكل الأساسي لمن يبحث عن البطالة والعمل واكبت الوزارة على بداية التسجيل يوم الجمعة 25 من خلال الموقع الإلكتروني الذي بينته وزاره العمل في الجزائر