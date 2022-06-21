شروط نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين وطريقة التقديم وأهم التعديلات المستندات المطلوبة

شروط نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين ، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية عن تعديلات جديدة بخصوص نظام التقاعد لكافة القطاعات الحكومية ، المدنية والعسكرية ، وهو تعديل المادتين 18 و 23 من نظام التقاعد. المحدد دون شرط بلوغه سن الستين أو حدوث عجز يمنعه من إتمام مدة الخدمة. في نظام التقاعد الجديد للموظف الذي لم يصل إلى حق فترة المعاش ، تُدفع مكافأة تقدر بـ 14٪ من الراتب الأساسي السنوي عن كل سنة من أداء الموظف.

شروط التقديم على نظام التقاعد للمعلمين 1443

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ، منذ يومين ، تعديلات على نظام التقاعد الجديد للمعلمين. شروط التقاعد الجديدة للمعلمين هي:

لقبول طلب التقاعد المبكر ، يجب أن يكون المعلم قد أتم 20 عامًا من الخدمة.

في حالة فصل المعلم من صاحب العمل ، يتم تحويله تلقائيًا إلى المعاش.

سن التقاعد في المملكة العربية السعودية 60 سنة.

يشترط عدم قدرة المعلم على أداء الوظيفة لقبول طلب التقاعد المبكر.

يسمح للمعلم بالتقاعد المبكر دون شروط إذا كان قد أمضى 25 سنة في الخدمة.

كيفية التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين 1443

يمكن لجميع العاملين في قطاع التعليم التقدم للتقاعد المبكر بالخطوات التالية:

رئيس ل بوابة وزارة التربية والتعليم السعودية.

ثم اذهب إلى القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة خدمات التقاعد المبكر.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، انقر فوق الرمز لطلب التحويل إلى القاعدة.

بعد ذلك ، أدخل البيانات المطلوبة من فترة الخدمة التي قدمتها.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على نظام تقاعد المعلمين 1443

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 المستندات المطلوبة وهي: