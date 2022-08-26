شروط وآليات نشاط النقل التعليمي

وأكدت هيئة النقل العام، أن القيام بنشاط النقل التعليمي دون الحصول على ترخيص أو تصريح يعد مخالفة قدرها 5000 ريال.

شروط سائق النقل التعليمي

وقالت المواصلات، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ردًا على الأسئلة المتكررة، أنه للعمل كسائق في النقل التعليمي يشترط أن يكون عمره 25 عامًا على الأقل، وأن يكون لديه شهادة قياسية. الحصول على دورة إسعافات أولية واجتياز اختبار الكفاءة المهنية واجتياز الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها هيئة النقل.

الناقل التعليمي المعتمد

وأضاف أن الناقل التعليمي المرخص له من الهيئة يمكنه معرفة أنه يحمل لوحة صفراء ولديه رخصة تشغيل، ويمكن الاطلاع على المرافق المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة النقل.

وأشار إلى أن العمر الإنتاجي للحافلات يجب ألا يتجاوز 10 سنوات، مع مراعاة أنه لم يمر أكثر من 5 سنوات على تشغيلها من سنة الصنع.