شروط وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي وطريقة استخراجها 1444 ، قد تسائل العديد من المواطنين داخل المملكة حول التعرف على وثيقة العمل الحر وشرط التحصل عليها من قبل الأشخاص العاملين في الوظائف الحكومية ، وتعتبر من الوثائق المهمة التي يجب أن يحصل عليها الموظف العامل في القطاع الحكومي لإثبات خبرته في مجال العمل الحر بغض النظر عن الوظيفة التي يعمل بها في الحكومة، تابعوا معنا .

بوابة لحسابهم الخاص

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوابة التوظيف الذاتي، بهدف تقديم المساعدة وتشجيع العمل الحر في مختلف المجالات والتخصصات العلمية والعملية. إصدار شهادة تثبت عمله على المنصة ضمن تخصص معين. نشير إلى أن العمل الحر عنصر مهم ومفيد في نمو الاقتصاد الوطني السعودي، بالنظر إلى أن العمل الحر منتشر في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وثيقة العمل الحر لموظف حكومي

وثيقة العمل الحر هي وثيقة تمنحها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمختلف الأفراد العاملين في هذا المجال في مختلف التخصصات العلمية. تُمنح وثيقة العمل الحر لموظف حكومي لا يزال يعمل في وظيفته الحكومية، ويمكن للأفراد إصدار حل وثيقة عمل لأكثر من 70 مهنة، نشير إلى أن وثيقة العمل الحر صالحة لمدة عام واحد. حيث يمكن للأفراد تجديدها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. تعتبر هذه الوثيقة دليلاً للشباب على أنهم يعملون في المجال المحدد، ويمكن استخراج 5 مستندات للعمل الحر.

شروط الحصول على وثيقة العمل الحر

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن الموظف الحكومي من إصدار وثيقة العمل الحر من خلال بوابة التوظيف الذاتي التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هذه الشروط هي كما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب على منصة أبشر.

أن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 60 سنة.

لا توجد رسوم يتم دفعها لاستخراج مستند العمل المستقل.

يجب إنشاء حساب على بوابة التوظيف الذاتي المرتبط برقم الهاتف المحمول.

عند طلب الحصول على المستند، يتم الانتظار حتى يتم التحقق من المعلومات التي تم إدخالها.

استخراج وثيقة عمل مستقل لموظف حكومي

يمكن للموظف العامل في القطاع الحكومي إصدار وثيقة العمل الحر الخاصة به من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى بوابة العمل المستقل “”.

إنشاء حساب جديد على بوابة التوظيف الذاتي من خلال رقم الهاتف المحمول.

اكتب معلوماتك الشخصية بشكل صحيح.

تفعيل حساب أبشر لمقدم الطلب.

تحديد التخصص المناسب للفرد من أجل الحصول على الشهادة.

إرفاق ما يثبت أهلية الفرد لممارسة الوظيفة.

انتظر حتى استلام الشهادة.

تخصصات المستندات لحسابهم الخاص

تتضمن وثيقة العمل الحر العديد من التخصصات المتنوعة، وفيما يلي أهم هذه التخصصات

كاتب ملفات.

من إنتاج.

أخصائي الوهم البصري.

موسيقي او عازف.

طاه.

الممثل.

مغني.

مخرج.

مطور التطبيق.

مصمم حفلات.

أخصائي خدمة العملاء.

متخصص في الأداء الصوتي.

رسام الكاريكاتير.

كاتب قصصي.

التجميل.

مبرمج.

مترجم.

مخطط الأعمال.

خصائص ومميزات بوابة العمل المستقل

تتوفر مجموعة من الخصائص والمزايا للمتقدمين إلى بوابة التوظيف الذاتي. فيما يلي أهم هذه الخصائص

يُعفى المتقدمون من الارتباط بمكان العمل.

وصول سهل وبسيط إلى المستندات.

يوفر حلولًا رقمية لمن لا يمتلك المستند.

يساعد في الرؤية التسويقية.

يمكن فتح حساب مصرفي مرتبط بالنشاط.

يمكن لصاحب الوثيقة الحصول على حزم وخصومات خاصة.

شروط وثيقة العمل الحر للموظف الحكومي وطريقة استخراجها 1444 ، حيث يتاح للأشخاص التحصل على الوثيقة عبر بوابة الالكترونية للتوظيف الذاتي والتي ترجعل الى وزارة العمل ، جاءت تلك الخطة حول دعم العمل الحر في العديد من المجالات المختلفة ، ويعد العمل الحر عنصر مهم ومفيد في نمو الاقتصاد الوطني السعودي .