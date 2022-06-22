شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يتزايد طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور من قبل العديد من المواطنين السعوديين ، حيث يعد معاش الضمان الاجتماعي مبلغًا ماديًا يتم إنفاقه على الأسر المحتاجة والأسر الأكثر احتياجًا ، وذلك بعد التحقق من أن هذه الأسر تستحق الدعم من أجل مساعدتها على العيش صعبة في ظل الظروف المادية التي تعاني منها الدولة ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وكيفية الاستعلام عن الأهلية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والفئات المؤهلة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية عمل نظام التقاعد التأميني الجديد والذي من أهم أهدافه تحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين. حيث يقدم الدعم المادي للأسر المحتاجة ، يتم تنفيذ طلب الضمان الاجتماعي من خلال عدة خطوات ، على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي.

انقر فوق تسجيل جديد.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بمقدم طلب المعاش وهي: رقم الهوية الوطنية. رقم الهاتف المحمول. تاريخ الولادة. كلمه السر. رمز التحقق

ثم اضغط على التعهد ووافق على الشروط.

ثم اضغط على التسجيل.

سيتم إرسال رقم كود للهاتف ليتم كتابته في المساحة المخصصة له ، ثم الضغط على المصادقة.

أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

انتقل إلى الملف الموحد ثم اكتب البيانات فيه.

اكتب جميع البيانات التي يطلبها الموقع منك ، مع ذكر العقار إن وجد ، وبيانات الدخل والعمالة والسكن ، ثم مراجعتها حتى يتم تصحيح البيانات.

انقر فوق ملء المنزل حيث تم تكوين المنزل لإكمال عملية التقديم.

في حالة إيجار السكن يكتب المستأجر. يسألك الموقع عن نوع الوحدة السكنية وعقد الإيجار ورقمها ويجب تسجيل المنزل على المنصة الإيجارية.

ثم يتم اختيار برنامج دعم معاشات الضمان الاجتماعي.

شروط تقديم الضمان الاجتماعي المتطور 1443