شروط وخطوات التقديم في برنامج تحكم للتدريب والتوظيف

بدأت الشركة الشاملة للرقابة الفنية والأمنية (تقاد) التي تعمل بنظام المراقبة المرورية الآلي (ساهر)، باستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب والتوظيف للخريجين الجدد من حملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والفنية والهندسية. . .

ما هو برنامج التشغيل

برنامج التحكم هو تطوير مهني يستهدف الخريجين الجدد 2022/2022 م من خلال المشاريع العملية التشاركية وبرامج التدريب والتعليم وأنشطة التوجيه من أجل تحسين مهارات وقدرات الخريجين الجدد لبدء حياتهم المهنية.

المتطلبات والمؤهلات المطلوبة

وبخصوص الشروط الخاصة بالمتقدم والمتقدم، ذكرت الشركة أنها تشمل

كن مواطنًا سعوديًا.

العمر ما بين 22 الى 28 سنة.

حديث خريج العام (2022/2022 م)

حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم.

أن لا يقل المعدل الأكاديمي عن (4 من 5) أو (3 من 4) أو ما يعادلها.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة فهي تشمل علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والرياضيات وهندسة الطاقة وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسبات وهندسة النظم والإحصاء وإدارة الأعمال وتطبيقات الحاسب الآلي.

يمكنك التقديم لهذا البرنامج عن طريق تعبئة النموذج على الرابط التالي هنا