شروط وخطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين الكترونيًا في السعودية 2022

شروط وخطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين عبر الإنترنتيمكن للمواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية فتح حساب مصرفي مع مصرف الراجحي إلكترونياً عبر الهاتف الخلوي ، من خلال رابط البنك الرسمي لمصرف الراجحي ، لذلك سنشرح من خلال الأسطر التالية شروط وخطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين بسهولة.

فتح حساب الراجحي للمقيمين 1444

يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية إمكانية فتح حساب مصرفي لمواطن سعودي مقيم في الأراضي السعودية. الادخار والاستثمار في مصرف الراجحي هو هدف البنك لمساعدة الفرد على الدخول والحفاظ على الأموال. مصرف الراجحي من أكبر البنوك الموثوقة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي ، ويأتي العملاء إليه بشكل منتظم.

شروط فتح حساب مصرفي في الراجحي للمقيمين 2022

قبل مراجعة خطوات فتح حساب الراجحي ، يجب على المقيم الراغب في فتح حساب إلكترونيًا عبر رابط موقع مصرف الراجحي أن يستوفي الشروط التالية:

يجب أن يكون عمر المقيم أكثر من 18 عامًا ولديه بطاقة صالحة غير منتهية الصلاحية. يجب الحصول على رقم الإقامة من مزود خدمة في المملكة العربية السعودية. لا يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمات المتعلقة بدفاتر الشيكات وبطاقات الائتمان. يقر المقيم بأنه لم يشغل أي منصب سياسي في الدولة وأنه ليس لديه أي من أقاربه من الدرجة الأولى في المناصب السياسية. يجب على المقيم الراغب في فتح حساب شخصي أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية وأن يفتح الحساب من خلال أقرب فرع. يجب أن تكون جميع المعلومات التي يكتبها في سرية تامة ، ويمكن لمقدم الطلب الرجوع إليها قبل إنشاء حساب له. يمكن للمقيم في المملكة العربية السعودية رؤية الرمز البريدي للمنطقة لفتح الحساب بسهولة. يجب أن يوافق المقيم على الشروط والأحكام قبل تسجيل بياناته لفتح حساب مصرفي.

خطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين في السعودية 1444

بعد استيفاء شروط فتح حساب مصرفي لدى مصرف الراجحي ، يجب اتباع الخطوات التالية لفتح حساب الراجحي:

الولوج إلى رابط مصرف الراجحي.

انقر فوق علامة التبويب فتح حساب.

يجب عليك قراءة البنود والشروط والموافقة عليها.

بعد ذلك عليك الانتقال إلى الصفحة التالية وملء جميع بياناتك الشخصية بدقة.

ثم املأ جميع بيانات الاتصال لتسهيل التواصل مع العميل وتسهيل الحصول على الخدمات اللازمة.

قم الآن بملء بيانات الوظيفة مثل اسم الوظيفة وصاحب العمل والعنوان ورقم الهاتف.

اختر الفرع المناسب الذي تريد فتح الحساب فيه.

ثم املأ المعلومات الضريبية بجنسيتك.

بعد ذلك ، قم بتعبئة بيانات أفراد الأسرة وأرقام هواتفهم إن وجدت.

ثم تحقق من البيانات التي أدخلتها لإكمال تأكيد الطلب بنجاح.

سوف تتلقى رسالة نصية تؤكد عملية فتح الحساب.

بعد ذلك سيظهر لك الفرع الذي فتحت فيه الحساب إلكترونيًا.

وذكّر مصرف الراجحي المقيم بأنه بعد تسجيل البيانات وفتح الحساب إلكترونيًا عليه التوجه إلى فرع مصرف الراجحي خلال مدة 30 يومًا لاستكمال بياناته واستلام بطاقة الصراف الآلي.

وبذلك نكون قد أوضحنا الشروط والخطوات فتح حساب الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية على الإنترنت.