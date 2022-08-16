شروط وطريقة تغيير لوحة السيارة القديمة في السعودية 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل العديد من الأشخاص ممن يمتلكون المركبات والسيارات داخل المملكة حول التعرف على الطرق التي تمكنهم من تجديد لوحة السيارة في السعودية ، وهي من الأمور المهمة التي يجب على مالكي السيارات في السعودية معرفتها ، حيث تقدم الإدارة العامة للمرور في المملكة ، مجموعة من الخدمات الإلكترونية منها تجديد لوحة السيارة من خلال ، تابعوا معنا .

نظام أبشر الإلكتروني

يعد نظام أبشر الإلكتروني أحد أبرز إنجازات وزارة الداخلية السعودية التي حرصت على توفيره للأفراد في إطار تسهيل وصول الأفراد إلى العديد من الخدمات الحكومية المهمة في أقل وقت وجهد ممكن. جميع القطاعات الحكومية في النظام لوضع آلية لتقديم الخدمات من خلاله. في الوقت الحالي، يخدم تطبيق أبشر 21 مليون مشترك ويوفر أكثر من 200 خدمة إلكترونية على مدار الساعة.

تغيير لوحة ترخيص السيارة القديمة

تعد خدمة تغيير رقم لوحة السيارة القديمة في المملكة العربية السعودية من الخدمات الإلكترونية المهمة التي توفرها الإدارة العامة للمرور في المملكة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ضمن مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تكون التقى ليتمكن الأفراد من تغيير لوحات السيارة بنجاح لأسباب مختلفة يمكن أن تتمثل في تلف أو ضياع أو تغيير شكل اللوحة إلى شكل آخر مثلا وهو الشكل المفضل للأغلبية. من الأفراد في المملكة.

إجراءات تغيير اللوحات القديمة

يمكن تغيير لوحة السيارة القديمة في المملكة العربية السعودية من خلال نظام أبشر للخدمات الحكومية من خلال مجموعة من الإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال المنصة وهي الإجراءات التالية

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية مباشرة.

قم بتسجيل الدخول من خلال علامة تبويب أفراد أبشر.

الضغط على أيقونة المدفوعات الحكومية (سداد).

الضغط على علامة التبويب (تسجيل المركبة).

حدد عملية الدفع، ثم حدد نوع الأمر.

الوصول إلى خدمة إعادة إصدار لوحة السيارة.

أدخل رقم لوحة ترخيص المالك الحالي والرقم التسلسلي للمركبة.

اختر حساب الدفع، ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة لإكمال عملية تغيير اللوحة.

شروط تغيير لوحة السيارة القديمة

تعتمد إدارة المرور السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها عند تغيير اللوحات القديمة بأخرى جديدة. هذه الشروط هي لتوفير بعض المستندات المهمة التي يمكن استكمالها دون تغيير اللوحة، وهي كالتالي

الحصول على رخصة السيارة بشرط أن تكون الرخصة سارية.

إجراء فحص دوري للمركبة وإحضار صورة المركبة الأصلية ورخصتها.

أصل وصورة وثيقة تأمين السيارة بشرط أن تكون الوثيقة سارية المفعول.

عدم وجود مخالفات مرورية بحق صاحب السيارة.

إحضار أصل وصورة استمارة تسجيل المركبة بشرط أن تكون سارية المفعول.

أكمل البيانات المطلوبة في نموذج تجديد لوحة الترخيص.

إحضار نسخة من استمارة تسجيل المركبة ونسخة من بطاقة الحالة / الإقامة.

نسخة من السجل التجاري إن وجد.

دفع الرسوم المطلوبة لتغيير اللوحة.

خطوات تغيير لوحة ترخيص السيارة القديمة

تم تغيير لوحة السيارة القديمة لعام 1444 وإصدار لوحة جديدة عبر منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

دخول المنصة مباشرة.

قم بتسجيل الدخول من خلال علامة تبويب أفراد أبشر.

اختر المدفوعات الحكومية، ثم انتقل إلى مدفوعات وزارة الداخلية.

انقر فوق علامة التبويب (حركة المرور)، ثم حدد خدمة إعادة إصدار لوحة السيارة.

دفع الرسوم المطلوبة لتغيير اللوحة.

التوجه إلى أقرب فرع مرور للحصول على نموذج تصريح مؤقت لإعادة إصداره.

املأ النموذج بالبيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني. رقم لوحة. تحديد نوع التسجيل.

توجه إلى أقرب فرع مرور لاستلام اللوحة الجديدة.

رسوم تغيير لوحة الترخيص القديمة

وبحسب الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، فإن تكلفة إصدار لوحات سيارات جديدة في حالة فقدان أو تلف اللوحات هي 50 ريالاً سعودياً للوحة الواحدة، بينما تبلغ قيمة التغيير 100 ريال سعودي للوحتين.

شكل لوحة السيارة السعودية

الصورة التالية توضح الشكل المعتمد للوحات السيارات في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي

كيف يتم دفع رسوم لوحة الترخيص

فيما يلي خطوات سداد رسوم تغيير لوحة الترخيص في المملكة العربية السعودية لعام 1444

انتقل مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال علامة تبويب أبشر للأفراد.

اختر المدفوعات الحكومية، ثم حدد خيار مدفوعات وزارة الداخلية.

انقر فوق علامة التبويب (Traffic).

اختيار إعادة إصدار لوحة المركبة.

ادفع رسوم تغيير لوحة الترخيص، ثم قم بزيارة أقرب فرع مرور للحصول على نموذج إعادة إصدار لوحة الترخيص.

رابط منصة أبشر لتغيير لوحة السيارة السعودية absher.sa

يتم تغيير لوحة الترخيص في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط “” وهو الرابط الخاص بنظام أبشر الحكومي، والذي يتم من خلاله استكمال جميع الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي في سياق تسهيل توفير هذه الخدمات للأفراد وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين في المملكة.

شروط وطريقة تغيير لوحة السيارة القديمة في السعودية 1444 وهي من الإجراءات الحكومية المهمة التي يتم تنفيذها باستخدام منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، تعرفنا على رسوم تغيير لوحة السيارة القديمة وآلية دفع هذه الرسوم إلكترونياً ، بالإضافة إلى شكل لوحات ترخيص السيارات.