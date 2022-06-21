شروط وظائف وزارة الهجرة في ألمانيا.. وآخر موعد للتقديم

كتب : منة خالد

تتصدر وظائف وزارة الهجرة للمصريين في ألمانيا اهتما عشرات الآلاف من الشباب المصري، بمجرد إعلان وزارة الهجرة فرص عمل في ألمانيا في مجال الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقية الضيافة.

خطوات التقديم لوظائف وزارة الهجرة في ألمانيا

نرصد خلال السطور التالية، خطوات التقديم لوظائف وزارة الهجرة في ألمانيا ضمن خدماتنا اليومية التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

أوضحت وزارة الهجرة المصرية في بيان لها أنه يمكن التقدم للوظائف، من خلال الآتي:

– ملء البيانات المطلوبة في استمارة التقديم لوظائف الهجرة في ألمانيا.

– إرسال النسخة الإلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

– تجنب أي طلبات مكتوبة بخط اليد.

– إرسال السيرة الذاتية مع الطلب.

– إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

ومن المُقرر أن يتم النظر في الطلبات الكاملة المستوفاه للمعايير فقط.

وظائف وزارة الهجرة في ألمانيا

وظائف وزارة الهجرة .. آخر موعد

حددت وزارة الهجرة آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الهجرة بألمانيا وهو يوم 16 يوليو المقبل.

شروط وظائف الهجرة في ألمانيا

– الإقامة في جمهورية مصر العربية والحصول على الجنسية المصرية.

– ألا يكون المتقدم حاصل على عقد عمل دائم مع أي هيئة حكومية.

– السن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عاما.

– التخصص في إحدى المجالات المعلن عنها للعمل في ألمانيا.

– الحصول على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب للعمل بعه في ألمانيا.

– أن يكون حاصلا على مؤهل أكاديمي في مجال التخصص المرغوب للعمل به في ألمانيا.

– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن سنتين في التخصص.

– أن يكون الشخص المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية.

وجاءت المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف في صورة من جواز السفر أو البطاقة القومية سارية، وصورة من جميع شهادات المعهد الفني أو المدرسة وتقديم دليل على الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية للذكور، وسيرة ذاتية كاملة وفقا المرفق ونسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل مقابلة لخبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.

وظائف وزارة الهجرة في ألمانيا