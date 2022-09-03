شريف العلماء الإمارات حريصة على التعاون الدولي لمواجهة تحديات الطاقة

أكد شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول بدولة الإمارات أن بلاده تتعاون لمواجهة تحديات الطاقة.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة تحرص على التعاون البناء مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم فِيْ قطاع الطاقة بهدف دفع عجلة القيادة. الجهُود المبذولة لتحقيق الاستقرار لشعوب العالم، والمضي قدما فِيْ تطوير قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة النظيفة. والاستثمار فِيْ المستقبل من خلال رؤية واقعية تدعم نظام الرخاء العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته فِيْ اجتماع وزراء الطاقة لقمة مجموعة العشرين، الذي عقد صباح أمس فِيْ جزيرة بالي الإندونيسية التي تترأس اجتماعات المجموعة للعام الحالي.

تحية إلَّى إندونيسيا

وأشاد العلماء خلال تمثيله لدولة الإمارات فِيْ الاجتماع بجهُود الجانب الإندونيسي فِيْ إدارة اجتماعات مجموعة العشرين بكفاءة عالية تجسد القدرات النوعية التي يمتلكها فِيْ تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى، ودوره المحوري فِيْ تعزيز الجهُود الدولية للانتقال إلَّى مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد دعم دولة الإمارات لإندونيسيا وجهُودها لإنجاح قمة مجموعة العشرين المقبلة، معربا عَنّْ تقديره لجهُود الدول المشاركة وتعاونها، الأمر الذي يعكس الالتزام بالعمل المشترك والتعاون الدولي لخدمة التوجهات المستقبلية المتعلقة بالقمة. قطاع الطاقة.

وقال “نحن فِيْ دولة الإمارات حريصون على التعاون البناء والمشاركة مع شركائنا الدوليين للتركيز على الحصول على مزيج الطاقة المناسب بالتوازي مع أهداف حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، والإمارات مستعدة لتبادل خبراتها فِيْ قطاع الطاقة النظيفة والعمل المشترك اقليميا وعالميا “. بهدف تعزيز مكانتها والاستعداد الجيد للسنوات الخمسين القادمة فِيْ هذا المجال، حيث أنها من القطاعات الحيوية التي تعزز عملية التنمية المستدامة، ومحورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع “الإمارات رائدة فِيْ تنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على أحدث الممارسات والتقنيات التي تدعم استدامة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الحياد المناخي كأولوية لحكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة”، موضحاً أن الدولة لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم هذا الاتجاه. .

مواضيع الاجتماع

ناقش الاجتماع، الذي ضم وزراء من مجموعة العشرين، وكبار المسؤولين فِيْ المنظمات الدولية المعَنّْية بقطاع الطاقة، التقدم المحرز فِيْ تنفِيْذ خطة عمل المجموعة بشأن الطاقة، وخريطة العمل التي اعتمدتها مجموعة العشرين بشأن قطاع الطاقة. السنوات القادمة مما سيعزز العمل المشترك فِيْ هذا المجال. ناقش الاجتماع آخر المستجدات ووجهات النظر الإستراتيجية حول تأمين الوصول إلَّى الطاقة، وسبل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والتمويل المستدام، ومسارات العمل نحو تحقيق الحياد المناخي، وكذلك المجالات التي اقترحتها إندونيسيا لتحقيق الفعالية. التعاون ضمن المجموعة التي تتبنى شعار هذا العام “الشفاء معًا، الشفاء أقوى” لتعزيز التعاون والتنسيق فِيْ مواجهة التحديات العالمية.

وعلى هامش الاجتماع قال م. التقى شريف العلماء مع معالي روب جيتن، وزير المناخ والطاقة الهُولندي، وديفِيْد ترك نائب وزير الطاقة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فِيْ مجالات الطاقة المستدامة. والتحضيرات والاجتماعات المتعلقة بمؤتمري. الدول الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للعام الحالي (COP27)، والدورة القادمة (COP28)، والتي ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023.