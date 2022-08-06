شريف خير الله تصريحاتي المنتشرة قديمة.. وأعترض على تصرفات محمد رمضان

قال الفنان المصري شريف خيرالله، إن دور اتحاد المهن التمثيلية ليس مساعدة أعضائه مالياً، بل يقتصر دوره على مشروع العلاج أو التأمين الاجتماعي.

وأضاف خيرالله، خلال تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لم يقصر معه فِيْ أي شيء ويستشيره باستمرار فِيْ الأمور الشخصية، وهذا يدل على مدى مساعدة النقيب فِيْ النقابة. أفراد.

وأوضح أن أحواله المالية الحالية جيدة وغير مضرة كَمْا يشاع، وكذلك حالته الصحية بخير، مؤكدا أن الفِيْديو الذي تم تداوله كان لقاء سابق له، مشيرا إلَّى أنه يثق فِيْ الأداء فِيْ المقام الأول. ؛ لأنها مهنتك الرئيسية، ومن المتوقع أن تتعرض لأزمة فِيْ أي وقت فِيْ حياتك وتضطر إلَّى بيع سيارتك أو ذهب زوجتك والعودة والشراء مرة أخرى.

وأشار شريف خيرالله إلَّى أنه لم يطلب المساعدة من أحد زملائه، قائلاً “حفظني الله من الموت قبل ذلك، ووجدته هُو الوحيد الذي كان بجانبي، باستثناء النقابة التي لم تحافظ علي”. “

من ناحية أخرى؛ وأشاد شريف خيرالله بموهبة الفنان محمد رمضان، لكنه اعترض على بعض أفعاله التي تسببت فِيْ إزعاج الجمهُور، وكراهِيْته لها، واعتبارها لا علاقة لها بالفن.

وقال “محمد رمضان فنان متميز وناجح وأنا أحب مشاهدة مسلسلاته وحفلاته، لكني أعارض أفعاله الشخصية التي قد تسيء إلَّى الفن المصري أو تسيء إليه شخصيًا وتثير غضب الجمهُور”.

وكان الشريف خيرالله قد قال فِيْ مقابلة تلفزيونية مع الإعلاميتين مفِيْدة شيحة وسهِيْر جودة فِيْ برنامج “ستات” “بعت كل شيء، ابتداء من العربية، على أمل أن تكون هناك تنمية، والمال من اللغة العربية منتهِيْة ولدي التزامات ومصاريف للمدارس والاطفال لذلك قمت ببيع منزلي ”.

وأضاف “شعرت وكأنني أستطيع النوم على الرصيف فِيْ وقت ما، ولم أشتكي لأحد طيلة السنوات الأربع”.

وتابع “تعرضت لظروف مزعجة عَنّْدما وقعت حادثة موت، ودخلت فِيْ غيبوبة وأصيبت بكسر فِيْ الجمجمة ونزيف فِيْ المخ وفقدان مؤقت للذاكرة لمدة أسبوع أو 10 أيام”.