شريف رمزي شقيقي صلاح فِيْ حالة حرجة

طلب الفنان المصري شريف رمزي، جمهُوره الدعاء لشقيقه المنتج صلاح رمزي، بعد تعرضه فِيْ الساعات القليلة الماضية لموقف صحي صعب، موضحًا أن الوضع فِيْ هذا الوقت يحتاج للصلاة وليس غيره، خاصة. لأن الأطباء بذلوا مجهُودًا كبيرًا فِيْما يتعلق بصحته.

وقال شريف رمزي، فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، إن شقيقه دخل فِيْ غيبوبة ليلة الخميس وأصبحت حالته الصحية “حرجة”، مشيرًا إلَّى أنه فِيْ حالة نفسية سيئة ولا يستطيع الحديث عَنّْ التفاصيل. يعاني حاليا.

علمت “العرب اليوم” أن حالة المنتج صلاح رمزي تتطلب جراحة فِيْ المخ، لكنه دخل فِيْ غيبوبة فِيْ الساعات القليلة الماضية، مما دفع الأطباء إلَّى تأجيل أي إجراء على صحته إلَّى أن يستيقظ منها. تأكل.

يعاني المنتج صلاح رمزي، نجل المنتج محمد حسن رمزي، من التهاب فِيْ أنسجة المخ، ما دفعه إلَّى الدخول فِيْ غيبوبة، حيث نُقل شقيق شريف رمزي إلَّى المستشفى قبل أيام، وسط مكالمات من أحبائه وأقاربه. له حتى يمر بهذه الأزمة الصحية بسلام.

وفِيْ السياق، طلبت شهد رمزي شقيقة صلاح رمزي من متابعيها عبر حسابها على Instagram الدعاء لأخيها، حيث وصفته بأنه عاشق القلب والروح الذي يساندها دائمًا فِيْ كل خطواتها ويجعلك تشعر أنك كذلك. دائما ملكة متوجة فأنت جوهرة دائما تدعمني فِيْ عملي وكل شيء قد يعطيك الله السلام حبيبي.

تردد أن الفنان شريف رمزي، كان أول من نشر خبر معاناة شقيقه المنتج صلاح رمزي من أزمة صحية، عبر خاصية إنستجرام، حيث دعا متابعيه للدعاء عليه. التغلب على هذه الأزمة الصحية. بسلام.

ودعت الفنانة زينة بعد ذلك متابعيها للدعاء على المنتج صلاح رمزي، حيث نشرت صورة من لقائهم عبر خاصية انستجرام، ودعت متابعيها الدعاء لصلاح رمزي صاحب القلب الطيب، بحسب وصفك. . معتبرا إياه من أقرب أصدقائه وقربه من عائلة حسن رمزي.