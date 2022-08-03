شريف رمزي يحذر منتخل شخصيتي يتواصل مع فنانات ويطلب منهن فتح كاميرات

تحدث الفنان المصري شريف رمزي، عَنّْ كواليس تورطه فِيْ الاحتيال نيابة عَنّْه، من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا من قبل البعض لإرسال طلبات لفنانين شباب للانضمام إلَّى أعمال فنية جديدة، وأضاف أن ذلك لم يحدث. يحدث. له على الإطلاق.

وقال شريف رمزي، فِيْ تصريحات حصرية لـ “العرب اليوم”، إنه تعرض للعديد من الحالات التي استغل اسمه فِيْ الاحتيال، مبينًا أنه يحذر مرة أخرى لأن البعض تحدث إليه لمعرفة ما إذا كان هُو من يتحدث إليه. هم. حول الانضمام إلَّى الأعمال الفنية أم لا.

بعد رمزي، يقول الفنانون الذين حكوا له عَنّْ تعرضه للخداع إن الشخص الذي يتظاهر بأنه هُو يطلب منهم فتح الكاميرات وبدء “تجربة أداء” لتقييم أدائه التمثيلي، مضيفِيْن أن الأمر لم يتوقف عَنّْد هذا الحد بل ذهب. إلَّى أقصى الحدود. على وشك الاحتيال بمبالغ كبيرة من المال.

وأشار شريف رمزي إلَّى أن بعض هؤلاء الفتيات يتعرضن للابتزاز من قبل هذا “مجهُول الهُوية” حتى الآن، الأمر الذي جعلهن يتحدثن معه حول الأمر، معلقًا “بعضهن دفعَنّْ مالًا وهناك من يرسل لي رسائل بتفاصيل ما حدث”.

وأكد أن هذا النوع من الأمور يؤثر سلبًا على سمعته، لأن أي شخص يعتقد أن هذا الشخص دون أن يعلم أنه ينتحل شخصية سيكون صعبًا، مضيفًا أنه لا يمكنه الذهاب إلَّى المحكَمْة لتحديد هُوية هذا الشخص لأنه يتعامل مع حسابات كاذبة. . والعديد من الأرقام الخاطئة التي تجعل من الصعب التقاطها.

وكان شريف رمزي قد أعلن انتحال شخص اسمه وشخصيته من قبل شخص، وحذره، قائلا إنه يطلب وجوه فتيات جديدة للعمل على إحدى أشهر المنصات فِيْ العالم.

ونشر رمزي عبر خاصية “الاستوري” على انستجرام بيانا قصيرا تضمن “تحذير هام .. هذا الشخص مازال يتنكر بوصفِيْ ويستخدم اسمي لخداع الفتيات والاحتيال عليه .. احذر” ولا ترد. على أي من طلباتهم “.

وعَنّْ واحدة جديدة. وقال شريف رمزي، إنه يستعد لاستئناف تصوير مشاهده فِيْ مسلسل “نحن العالم”، وهُو أول مسلسل عربي يتعامل مع قصص الأبطال الخارقين، إلَّى جانب التحضير لفِيْلم جديد يجري إعداده حاليًا. مع التفاصيل التي سيتم الإعلان عَنّْها فِيْ الفترة المقبلة.

يشار إلَّى أن الموسم الأول من مسلسل “نحن” عُرض فِيْ 6 حلقات على إحدى المنصات الرقمية، بطولة حمادة هلال، محمد الشرنوبي، شريف رمزي، محمد لطفِيْ، الفنان السعودي قصي خضر، مصعب-. عراقي وسيف حليم وغيرهم.