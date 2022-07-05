شريف في الهجوم.. سواريش يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

أعلن ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل الأحمر لمواجهة نظيره الجونة، في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي والجونة مساء الثلاثاء في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة، 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 1100 مساءً بتوقيت أبو ظبي. طقس.

تضمنت تشكيلة الأهلي

فى حارس المرمى .. محمد الشناوى

في خط الدفاع علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في خط الوسط … حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

في خط الهجوم .. محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة والجونة في المركز 14 برصيد 21 نقطة.