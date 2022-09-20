شريف مدكور لمنتقدي استعانته براقِصَّة فِيْ عيد ميلاده هِيْ الحفلة بالجامع

كسر الإعلامي المصري شريف مدكور صمته فِيْ مواجهة الانتقادات الموجهة إليه بعد أن استخدم راقِصَّة الباليه فِيْ حفل عيد ميلاده الخمسين، الذي أقامه فِيْ منزله، بحضور العديد من نجوم الفن الذين تمنوا تهنئته بهذه المناسبة. .

وقال مدكور فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إن استخدامه للراقِصَّة أمر طبيعي لأنها حفلة فِيْ منزله، بالإضافة إلَّى أنها ليست حفلة خيرية، ولم تقام فِيْ مسجد أو كنيسة. ، معلقًا “أنا فِيْ المنزل أفعل ما أريد بالطريقة التي تناسبني، ولا أحبه. إنه مجاني.”

تبرع بالهدايا إلَّى مستشفى حكومي

وأوضح أنه أراد تنفِيْذ فكرة استلام هدايا عيد ميلاده على شكل مبلغ مالي يتم التبرع به لمستشفى حكومي، خاصة وأن الهدايا العينية التي سيصحبها كل شخص فِيْ حفل عيد ميلاده سيصحبها. ليست هناك حاجة ولن تستخدمها، خاصة أنها ستكون كَمْية قيمة.

وأشار شريف مدكور إلَّى أنه اتصل بالمستشفى بعد تلك الفكرة، وأرسلوا موظفِيْن إداريين لتحصيل مبالغ مالية بلغت 120 ألف جنيه (6 آلاف دولار)، مشيرا إلَّى أنه لم يتحدث مع أي من أصدقائه عَنّْ المبلغ. .. أنه تبرع للمستشفى على شكل هدية له لكونه أمورًا خاصة، بالإضافة إلَّى حصول كل شخص على إيصال بالمبلغ الذي تم إيداعه.

وأشار مدكور إلَّى أنه لم يكن يتوقع زيادة هذا المبلغ، حيث توقع جمع حوالي 50 ألف جنيه استرليني وحده، ولم يناقش قيمة التبرع مع أصدقائه، ولم ير أي إفصاح مفصل عَنّْ الاسم والمبلغ. من كل شخص.

حضور نجوم الفن فِيْ عيد ميلاد شريف مدكور

احتفل شريف مدكور بعيد ميلاده الخمسين مساء السبت 17 سبتمبر، حيث أقام حفلا كبيرا فِيْ منزله، حضره العديد من النجوم، ومنهم ريهام عبد الغفور، ومنى الشاذلي، وسالي عبد السلام، وإنجي علي، وريهام إبراهِيْم مراد. مكرم. وآخرون فِيْما أحيا الفنان عمر كَمْال عيد ميلادها.

يشار إلَّى أن شريف مدكور استضاف فِيْ رمضان الماضي برنامج “حول الأرض فِيْ 30 يومًا” وعرض على محطات إذاعة النيل. فكرتها هِيْ معرفة معلومات عَنّْ الكواكب والنجوم والأرض ومدتها 10 دقائق.