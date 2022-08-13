شريف مدكور يكشف حَقيْقَة إصابة الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد بالسرطان

خلال الساعات الماضية، نبأ نقل الإعلامية المصرية، لمياء فهمي عبد الحميد، إلَّى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية صعبة، حيث تكهن البعض بأنها مصابة بالسرطان، وتحدث آخرون عَنّْ إصابتها بفِيْروس كورونا. . فِيْ حالة من التدهُور.

وتواصلت “فوشيه” مع الإعلامي المصري شريف مدكور، الذي كشف أن كل ما يدور حول هذا الخبر كاذب تماما، مشيرة إلَّى أن لمياء فهمي عبد الحميد قد نُقلت بالفعل إلَّى المستشفى، ولكن بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، وهُو ما تسبب فِيْه الأطباء. اضطررت إلَّى وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعلاجها من تلك الأزمات.

وأكد شريف مدكور أنه تواصل شخصيا مع لمياء فهمي عبد الحميد ليرى كَيْفَ تسير الأمور، وأكدت له أنها خالية من السرطان وغير مصابة بفِيْروس كورونا، مشيرة إلَّى أنها ستغادر المستشفى يوم الأحد، كَمْا تحدثت عَنّْها. مرضها حالتها الصحية قائلة “لمياء مثل الفِيْل”.

وكان الحساب الرسمي للمنفذ لمياء فهمي عبد الحميد قد نشر منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك” قيل فِيْه إنها تعاني من مشكلة صحية مفاجئة وتم نقلها لاحقًا إلَّى أحد المستشفِيْات حيث أشارت النشرة. # مديرو الصفحة وفريق المحتوى والتسويق الرقمي نتمنى الشفاء العاجل للوسيطة المحبوبة لمياء فهمي عبد الحميد، نتمنى أن يحفظها الله تعالى من كل مكروه ويعود لبرنامجها وجمهُورها فِيْ أسرع وقت. . ممكن .. # لمياء_فهمي_عبد الحميد.

كَمْا كتب الصحفِيْ شريف مدكور تدوينة لصديقته الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد قال فِيْها “ألف تطمينات إن شاء الله تنهضون وتظلون مثل الفِيْل”.

درست لمياء فهمي عبد الحميد، ابنة المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وشقيقة المخرج التلفزيوني وائل فهمي عبد الحميد، فِيْ كلية السياحة والفنادق، لكنها لم تتوجه إلَّى السياحة وتوجهت إلَّى الإعلام وهِيْ لا تزال فِيْ المدرسة الثانوية. المدرسة من خلال برنامج مسائي مع فنان على قناة ART، ثم قدم سلسلة من البرامج من بينها النشرة الفنية الإعلامية وخلف الأضواء، حتى انتقل لاحقًا إلَّى قناة نفرتيتي وقدم عدة برامج طبية على شاشته.

ابتعدت لمياء عَنّْ الإعلام لمدة 5 سنوات ثم عادت كَمْعدّة برامج بعد أن قررت ارتداء الحجاب لكنها لم تستمر فِيْ هذا العمل طالما انتقلت إلَّى قناة ART Ain التي تعتبر البداية. من إطلاقها الفعلي، وقدمت مقطعًا فِيْ برنامج تفاحة آدم، ثم تولت إعداد وتقديم البرنامج بأكَمْله، وهِيْ حاليًا جزء من الفريق الإعلامي لقنوات “الحياة” عبر برنامج التواصل الاجتماعي “كلمات”. من القلب.”