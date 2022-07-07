شريف منير وابنته أسما يتبادلان الرسائل بعد الإعلان عَنّْ خلافهما

رد الممثل المصري، شريف منير، على الأنباء التي انتشرت حول خلاف بينه وبين ابنته الإعلامية أسماء، معربًا عَنّْ استيائه من انتشار الأمر، وتدخل الجمهُور فِيْ حياته الخاصة.

ونشر منير صورة لابنته عبر حسابه على انستجرام وعلق “لا أعلم لماذا جاء أناس بيني وبينك. لا يعرفون أنك أساس قلبي”.

ترد أسماء على والدها قائلة “ربنا لا تحرمني من نفسك واترك نفسك لنا جميعًا، نحن بدونك ولا داعي”.

كَمْا نشرت الوسيلة المصرية صورة جمعتها مع والده عبر حسابها على انستجرام، وكتبت فِيْ تعليقها “لآخر يوم فِيْ حياتي جدي، أبي، صديقي وحبيبي”، وسط تفاعل كبير من جمهُور كل منهم، الذين عبروا عَنّْ سعادتهم بأن الأمور بين الأب وابنته على ما يرام.

كَمْا تفاعل العديد من نجوم الفن مع الرسائل المتبادلة بين الفنان شريف منير وابنته، ومنهم الفنانة الشابة ملاك أحمد زاهر، وبسنت صيام، والممثلة غفران وغيرهم، معربين عَنّْ سعادتهم بعلاقة الثنائي القوية.

أفادت الصحف المصرية، قبل أيام، بوجود خلاف بين الفنان شريف منير وابنته أسماء، بعد أن ألغت الفنانة متابعة ابنتها على إنستغرام، والتي ردت عليها أسماء بنفس الحركة ؛ صدم هذا رواد وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الثنائي تصالحا وديًا بعد نزاع بينهما العام الماضي.

وزعمت النبأ أن سبب الخلاف يعود إلَّى استياء شريف منير من بعض تصرفات ابنته الأخيرة، حيث رفض نشر تفاصيل عَنّْ حياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقد ملابسها النابضة بالحياة.

وبالعودة إلَّى نزاعهما السابق، تصالح منير مع ابنته بنشر مقطع فِيْديو ضم صورهما معًا، مصحوبة بأغنية “أحلى بانوت” لمدحت صالح وعفاف راضي، عبر حسابه على إنستجرام، مع تعليق “أنا أنا. بداية هذا الكليب، لصالح أسماء وابنتي وحبيبي، لأنني كنت أزعجها، أغضب مني يا أسماء، كنت متعبة جدًا.

وكدليل على انتهاء الخلاف، أعادت أسماء نشر الفِيْديو على صفحتها بتعليق “هذه تقريبًا علاقتي بوالدي نقر ونقير. والداي طوروس وأنا برج الحمل. كلاهما جيد لكن لكن حار ومتسرع، أريد أن أخبرك عَنّْ موقف مهم للغاية أثر علي “.

وأضافت أسماء أن خطوة والدها علمتها دروسًا كثيرة فِيْ الاعتذار والكبرياء، خاصة أنه تصالح معها أمام الجميع بعد خلاف بينهم وسوء تفاهم أحزنها ؛ وأضاف “بالطبع كنت طائرة بهجة وفِيْ البداية نسيت أنني كنت منزعجًا لأنها كانت حركة رائعة الجمال والحنان واللطف، كَمْا علمتني كثيرًا وهذا ما جعلني أتحدث. ” الموضوع.”

وتابع “أولاً علمت أن الاعتذار قديم جدًا، والفخر الذي يجعل الشخص يعتقد أنه إذا لم يعتذر، فهذا مجرد كلام فارغ. أيها الناس، لا يمكن أن نخطئ”.

وأضاف مشيدًا بصفات والده “أبي جريء وصادق، وقلبه على لسانه، وأحترمه وأحبه وأتعلم منه كل يوم. إنها تصنع معادلة صعبة وخطيرة حقًا. هذا مزيج بين صديقي وأبي، يعَنّْي الضحك والغرائب ​​وأقول له كل شيء ما عدا وقت وقوف الجد العسكري أمام الضابط.

وبعثت أسماء برسالة إلَّى والدها لتختتم بالقول “حفظنا الله من العين الشريرة وباركني فِيْه وفِيْ عمره. كل يوم أتعلم منه وأنا أحسن وأفتخر بأنه أبي من أجل مدى الحياة “.