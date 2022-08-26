شريف منير يطلب من متابعيه الدعاء له.. هل انفصل عَنّْ لورا عماد

لا تزال العلاقة بين الفنان المصري شريف منير وزوجته لورا عماد موضع جدل وتساؤلات بين المتابعين، خاصة بعد الرسالة التحذيرية التي أرسلها الأخير إلَّى ابنتيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار شريف منير شائعة انفصاله عَنّْ زوجته مرة أخرى فِيْ آخر مشاركة نشرها على حسابه على Instagram، حيث طلب من متابعيه الدعاء له لإزالة كربه وكربه، مما دفع الكثيرين للتكهن بأن حياتك الزوجية مستمرة. على وشك النهاية، أو أنك تمر بأزمة عائلية خاصة.

ونشر شريف فِيْ المنشور صورة لزميل ابنته مستلقية على سرير المستشفى وكتب “هل تعتقد أن زياد الذي تعرض لحادث شديد طلب منك الدعاء له الحمد لله استجاب ربنا وحسن وخرج لسانه.

وتابع “ربنا لا تحرمنا من دعاءك. صل من أجلي إني باق. ربنا يرفع عَنّْي وجعتي وكربنا”. وكان قد طلب من أتباعه الدعاء من أجل شفاء زياد.

وتأتي مشاركة شريف منير بعد أن هاجمت زوجته لورا عماد ابنتيهما “فريدة وكاميليا” لتجاهلها لها برسالة كتبتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فِيْها “رسالة إلَّى ابنتي فريدة وكاميليا .. يشهد الكثيرون وكل معلميكَمْ مع أصدقائكَمْ وأمهات أصدقائكَمْ بأنني كنت أم عاملة! … مبروك لعائلتك الجديدة، ولكن من ليس له خير فِيْ والدته ليس له خير فِيْ أي شخص “.

وأضافت “أتمنى لك كل التوفِيْق والصحة، وربنا يوفقك فِيْ يوم من الأيام! لكن ربنا حاضر وهُو عظيم وقادر على فعل ما جعلك هكذا، فِيْ يوم من الأيام سيردها إليك! أمي لورا، ربما نسيت اسمي.

قامت فريدة، ابنة شريف منير، بإلغاء متابعة والدتها على إنستغرام، بعد أن ألقت باللوم على والدتها لنشرها أخبار عَنّْ حياتها العائلية الخاصة فِيْ الأماكن العامة.

من جهتها، نفت كاميليا ما قالته والدتها فِيْ خطاب التوبيخ، حيث علقت على الرسالة قائلة “لسنا بعيدين عَنّْك، وبعيدًا عَنّْ ذلك، كنت ما زلت معكَمْ بالأمس، ولا أفعل”. تعرف ما كنت تفكر فِيْه “، وأجابت والدتها” أنت تعلم جيدًا أنني أفتقدك “. واهرب مني ربنا حاضر ويهديك من الزنا الذي عليك.

كَمْا تحرك الفنان شريف منير لإلغاء متابعة زوجته على إنستغرام، والتزم الصمت، رافضًا الحديث عَنّْ الأزمة، قائلاً “هذه أمور عائلية … ولن أتحدث عَنّْها”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لورا عماد عادت إلَّى التمثيل مرة أخرى من خلال قِصَّة “انسى روحي وأنت” من مسلسل “جزئي ودرجتك 4″، بعد أن ابتعدت عَنّْ الفن لمدة 20 عامًا بعد مشاركتها فِيْ. الفلم. “لو كان هذا حلما” عام 2001 وكان ذلك قبل زواجها من الفنان شريف منير.