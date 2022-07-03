شريك قاتل شيماء جمال يمثل الجريمة.. ويكشف مفاجآت صادمة

ولا تزال التحقيقات جارية فِيْ مقتل الصحفِيْة المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار والقاضي أيمن حجاج ومساعده “حسين” الذي كان شريكًا فِيْ الجريمة.

وفِيْ الأحداث الأخيرة رافقت هِيْئة التحقيق المتهم الثاني “حسين” إلَّى المزرعة التي وقعت فِيْها الجريمة. من أجل تمثيل الجريمة فِيْ خضم إجراءات أمنية مشددة.

وأوضح “حسين” تفاصيل جريمة القتل لفريق التحقيق، مشيرًا إلَّى أنه شارك فِيْ تكبيل شيماء بـ “الجنزير” ليخنقها “بفك” ثم يضربها بعقب بندقيته عليها. العودة. رأسها ثلاث مرات حتى قتلها، ثم شوهد جسدها الملطخ بالدماء لتدفن فِيْ قبر داخل التركة.

وفِيْ وقت سابق، اعترف المتهم الثاني فِيْ التحقيقات بأن زوج شيماء أخبره أنه يفكر فِيْ قتلها قبل ارتكاب الجريمة لبعض الوقت، فخططا لقتلها معًا.

وأوضحت النيابة المصرية فِيْ بيان أن الزوج والشاهد دفنا جثمان شيماء معًا بعد قتلها، بعد أن وعد المتهم الأول زميله الثاني بمبلغ مالي فِيْ حالة مشاركته فِيْ الجريمة، ووافق. وهذا يجعله المتهم باعتباره المؤلف الأصلي، مضيفًا “لذلك قررت النيابة العامة إبقائه رهن الحبس الاحتياطي أثناء إجراء التحقيقات، كَمْا قررت المحكَمْة المختصة تمديد حبسه”.

وأشارت النيابة العامة إلَّى أنها اتبعت خط سير المتهمين فِيْ يوم الأحداث لفحص آلات المراقبة الخاصة بهم لضبطها ومراقبتها، وقامت بتفتيش إحدى المنازل ذات الصلة، وفحصت سلسلة من الأجهزة الإلكترونية، بعضها. تم تدميرهم عمداً لإخفاء معلوماتهم، كَمْا تم تفويض خبراء متخصصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.

استجوبت النيابة العامة الشاهد المتهم الذي أبلغ عَنّْ الجثة، وأرسلت مندوباً عَنّْ مديرية الطب الشرعي للقيام بالتوصيف التشريحي لجثة الضحية، وفحص الآثار البيولوجية الملتصقة ببعض الأشياء التي تم العثور عليها فِيْ مسرح الجريمة. .، واسأل شركات الاتصالات عَنّْ بيانات بعض العمليات من خلال شرائح هاتفِيْة محددة، وتحديد مناطقها الجغرافِيْة وقت وقوع الحادث، واستدعاء من لديه معلومات عَنّْ الحادث للاستماع إلَّى شهادتهم.

واستطاعت الأجهزة الأمنية تحديد مكان اختباء المتهم المستشار أيمن حجاج بمحافظة السويس شرق القاهرة، من خلال استخدام تقنيات أمنية حديثة من قبل أجهزة المباحث الجنائية، وتكثيف التحقيقات وجمع المعلومات بموجب التفويض القضائي. صدر لاعتقاله وإحضاره.

وكان القاضي مختبئًا فِيْ إحدى مزارع محافظة السويس استعدادًا لهروبه خارج البلاد، وانتقل مؤخرًا بين عدة محافظات، وهِيْ القاهرة والقليوبية والإسكندرية، ليختبئ هناك حتى تم القبض عليه أخيرًا فِيْ محافظة السويس. .