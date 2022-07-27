شطائر ماكدونالدز.. زيادة الأسعار فِيْ بريطانيا وتباطؤ الأرباح عالميا

تحظى سلسلة مطاعم ماكدونالدز باهتمام كبير حول العالم وخاصة بين الشباب، ورغم الإقبال الكبير على وجباتها إلا أن أرباحها تراجعت مؤخرًا.

فِيْ بريطانيا، سترفع ماكدونالدز سعر تشيز برجر، أو تشيز برجر، بنسبة 20٪، فِيْ أول زيادة فِيْ سعر الشطيرة الشعبية منذ 14 عامًا، لمواجهة التضخم المتزايد.

سيرتفع سعر الشطيرة الآن من 99 بنسًا إلَّى 1.19 جنيه إسترليني. أخبر رئيس سلسلة مطاعم البرجر فِيْ المملكة المتحدة العملاء أن ماكدونالدز ستزيد الأسعار أيضًا بمقدار 10-20 بنسًا للمنتجات الأخرى التي تتأثر بارتفاع التكاليف.

أسعار وجبات ماكدونالدز فِيْ مصر بعد الزيادة .. قفزة كبيرة

قال أليستير ماكرو، الرئيس التنفِيْذي لماكدونالدز فِيْ المملكة المتحدة وأيرلندا “إننا نمر بأوقات عصيبة للغاية”.

وأضاف “مثلك تمامًا، تشعر شركتنا وأصحاب الامتياز الذين يمتلكون ويديرون مطاعمنا وموردينا جميعًا بتأثير التضخم المتزايد”.

تأتي الزيادة، التي من شأنها أن تأخذ برجر الجبن فوق نقطة السعر المهمة نفسيًا 1 جنيه إسترليني، فِيْ وقت يحوم فِيْه تضخم أسعار المستهلك فِيْ بريطانيا عَنّْد أعلى مستوى له منذ 40 عامًا ومن المتوقع أن يصل إلَّى 11٪ فِيْ أكتوبر.

وقال ماكرو إن الزيادات تأجلت لأطول فترة ممكنة وإن الشركة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على الأسعار فِيْ متناول اليد.

رفعت السلسلة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها، والتي تدير أكثر من 36000 مطعم فِيْ أكثر من 100 دولة، الأسعار فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 6٪ العام الماضي، تماشياً مع الزيادات فِيْ الشركات الأخرى التي تركز على المستهلك والتي تواجه تضخمًا متزايدًا وسط طلب قوي بعد تأثير انحسر الوباء وكذلك الاضطرابات فِيْ سلسلة التوريد.

من ناحية أخرى، تواصل سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة جذب العملاء على الرغم من ارتفاع أسعار منتجاتها، إلا أن أرباحها تراجعت بسبب إغلاق متاجرها فِيْ روسيا وأوكرانيا وارتفاع التكاليف.

ارتفعت المبيعات فِيْ الأسواق ذات الطوابق المتشابهة، وهِيْ المعيار فِيْ تجارة التجزئة، بنسبة 9.7٪ فِيْ الربع الثاني.

فِيْ الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، ارتفعت مبيعات ماكدونالدز بنسبة 3.7٪، مدفوعة بارتفاع الأسعار بالإضافة إلَّى العروض الترويجية فِيْ المطاعم وعلى الإنترنت، وفقًا لوكالة فرانس برس.

كَمْا زادت المبيعات بقوة فِيْ فرنسا وألمانيا والبرازيل واليابان، لكنها انخفضت فِيْ الصين بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الحكومة فِيْ مواجهة تجدد تفشي Covid-19.

مع الأخذ فِيْ الاعتبار إغلاق المتاجر فِيْ روسيا وأوكرانيا، فضلاً عَنّْ تقلبات أسعار العملات، انخفض حجم مبيعات المجموعة بنسبة 3٪ إلَّى 5.72 مليار دولار.

وانخفض صافِيْ أرباح ماكدونالدز 46٪ إلَّى 1.2 مليار دولار.

لكن بالمقارنة مع سعر السهم، باستثناء البنود الاستثنائية، وهُو المعيار القياسي فِيْ وول ستريت، فإن ربح المجموعة بلغ 2.55 دولار للسعر، متجاوزًا عتبة 2.47 دولار التي توقعها المحللون.

وقالت المجموعة “تأثرت هُوامش تشغيل الشركة سلبًا بإغلاق المطاعم فِيْ روسيا وأوكرانيا، فضلاً عَنّْ الضغوط التضخمية على العمالة والمواد الخام”.

فِيْ الولايات المتحدة على وجه الخصوص، تواجه الشركة ارتفاعًا فِيْ أسعار منتجات مثل الدجاج ولحم البقر، وفِيْ ظل سوق العمل الضيق، كان عليها أن ترفع أجورها قليلاً.