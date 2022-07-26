“شطب البلوي وحل إدارة الحائلي”.. حسم الجدل نهائيا فِيْ الاتحاد

ولا يزال الجدل يحيط بمستقبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي إلَّى جانب قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وبحسب بعض التقارير ؛ إدارة الهِيْلي مهددة بـ “الحل”، فِيْ حين يواجه الرئيس التنفِيْذي لنادي الاتحاد حامد البلعاوي خطر “الاستبعاد” إذا ثبتت تهمة التحريض على حمدالله.

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وكان مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر قد قدم تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم و “الفِيْفا”، بما فِيْ ذلك المفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال محمي. مدة عقد اللاعب مع قلعة العالم، واتهامات بـ “التحريض” على التلاعب بالنتائج.

* تقرير مستقبل إدارة الهِيْلي فِيْ نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، قرر الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينية، مستقبل مجلس إدارة نادي الاتحاد ورئيسه التنفِيْذي، فِيْ رسالة إلَّى الملايين من متابعي العميد.

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وكشف جستينيا فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن ما أسماه الحملات الخبيثة لم تؤثر ولن تؤثر على مستقبل نادي الاتحاد الذي سيستمر فِيْ عمله ؛ الدفاع عَنّْ حقوق النادي.

وأكد الإعلامي الرياضي أن الأيام القليلة المقبلة ستثبت للجميع أن مواقف إدارة الهِيْلي صحيحة 100٪.