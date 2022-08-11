“شطب وتهبيط”.. تحول خطير فِيْ قضية النصر ضد الاتحاد وحمد الله

يبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات خطيرة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْه اتهم نادي الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع الحمد الله، خلال الفترة المحمية من عقده مع قلعة العالم.

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من جهتها قررت “الاحتراف” حرمان الاتحاد من عقود “فترة قياسية”، مع ايقاف حمدالله ومدير النادي مشغل نادي السعيد “4 اشهر”، والمدير العام، حامد البلوي “6 أشهر”.

* أخطر تطور فِيْ حالة الانتصار على الاتحاد بحمد الله

وفِيْ هذا السياق، أثار الصحفِيْ محمد البكيري الجدل فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، مع “احتمال” تدخل هِيْئة “النزاهة” للرقابة ومكافحة الفساد فِيْ قضية الحمد الله قريبًا.

وكتب البكيري فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “النزاهة”. مع “تنزيل” وضع الرموز التعبيرية.

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أما الصحفِيْ عدنان جستينية، فقد زاد نبأ تدخل الهِيْئة فِيْ القضية، وهُو ما صدم الرأي العام، من قوة الخبر. خاصة بعد أن أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً رسمياً يدعم محاربة الفساد الرياضي.

وقال جستينيا على تويتر “هل (النزاهة) لها الحق فِيْ التدخل فِيْ الأمور الرياضية المتعلقة بالفساد المشتبه به، خاصة بعد أن أصدر اتحاد الكرة بيانا تسير فِيْه الأنباء فِيْ نفس الاتجاه لمكافحة الفساد”.

النزاهة تتدخل فِيْ الحالة -إذا كان هذا الخبر صحيحًا- ؛ يمكن أن يؤدي إلَّى إصدار أحكام تاريخية، أو إقالة مناصب عليا فِيْ الناديين، أو هبوط وخصم نقاط من أحدهما.

يذكر أن نصراوي يتهم الاتحاد بالتورط فِيْ تحريض حمدالله على التلاعب بنتائج مباريات المونديال، فِيْما يتهم العميد إدارة الفريق الأصفر بـ “تزوير” السجلات وأوراق القضية.