شعار جمعية التعليم التقني والمهني – يعتقد كثير من العلماء أن بداية التعليم الفني والمهني حدثت في الحجاز، لأنه يشير إلى العوامل المتعددة التي تؤثر على الديناميكيات التربوية، وبشكل عام يعتبر المربي المهني والتقني بشكل خاص.، تم افتتاح مدرسة صناعية في مدينة مكة المكرمة، وكذلك مدرسين مرسلين من اسطنبول، وواحدة من أفضل المدارس الحكومية التي عملت أيضًا على الجمع بين التعليم العام والتعليم الفني.

شعار المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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الصفحة الرئيسية لجمعية التدريب التقني والمهني

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