شعار الموسم الثالث من موسم الرياض لعام 2022، يعد موسم الرياض الثالث من ابرز المواسم التفاعلية التي تسعى بشكل كبير المملكة العربية السعودية الى تقديم الكثير من الانشطة والمسابقات والفعاليات المختلفة بهذا الموسم لاضفاء جو المرح والسعادة والفرح لمواطني السعودية وتقام هذه الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك لاخراج صورة المملكة العربية السعودية امام العالم بصورة جميلة ورائعة

موسم الرياض الثالث

يعتبر موسم الرياض من المواسم التفاعلية التي تضم العديد من الأنشطة التفاعلية المتميزة بين الفن والموسيقى والأنشطة التفاعلية والترفيهية. وتقام هذه الفعاليات في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، تحت إشراف وتنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى زيادة الطلب السياحي. تعزيز المشاركة من جميع أنحاء الوطن العربي وحتى في العالم أجمع، وهو جزء من رؤية المملكة 2030. ونلاحظ أن الموسم الأول انطلق عام 2022 م، والموسم الثاني 2022 تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، تبدأ الأحداث في 2022 م وتستمر بعد 2022/2023.

شعار الموسم الثالث بالرياض 2022/2023

شعار الموسم الثالث من موسم الرياض 2022/2023 يفوق الخيال، حيث تم تأكيد الشعار عبر تغريدة أطلقها المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة تويتر تحفز الجماهير على موعد انطلاق فعاليات وأنشطة موسم الرياض الثالث 2022 م. وفيما يتعلق بالتفاصيل، أشار المستشار تركي الشيخ إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في الفترة المقبلة.

صفحات موسم الرياض الثالث الرسمية

يستعد موسم الرياض للبدء، ويمكنك معرفة كل التفاصيل المتعلقة بموسم الرياض الجديد من خلال متابعة صفحات التواصل الاجتماعي. وهنا نستعرض أهمها على النحو التالي

صفحة موسم الرياض على الفيسبوك.

صفحة موسم الرياض على الإنستغرام.

صفحة موسم الرياض على تويتر.

صفحة موسم الرياض على سناب شات.

تنزيل تطبيق موسم الرياض 2022/2023

يتيح لك موسم الرياض الجديد التعرف على جميع الأحداث والأنشطة الجديدة التي يقدمها من خلال تطبيق الهاتف المحمول الذي يعمل على جميع الأنواع سواء Android أو iPhone. نرفق أدناه روابط التنزيل المباشرة لتطبيق موسم الرياض

تنزيل تطبيق موسم الرياض للأندرويد.

حمل تطبيق موسم الرياض على الآيفون.

شعار الموسم الثالث من موسم الرياض لعام 2022 والتي يعتبر من ابرز المواسم الترفيهية التي تجلب البهجة والفرح للناس بالمملكة العربية السعودية واعلن المستشار تركي آل الشيخ على حسابه عبر منصة تويتر عن الشعار الجديد للموسم الرياض الجديد والكثير من المواطنين السعوديين ينتظرون بفارغ الصبر انطلاق الموسيقى ومهرجانات الموسم الثالث بالرياض.