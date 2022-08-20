شعار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022 ، نتيجة العنف الذي كانت تواجهه المرأة خلال الفترات الأخيرة والتي تعددس الأسباب الخالية من قبل الأشخاص المعتدين عليها ، الا أنه عملت الولايات المتحدة يوم دولي للتذكير بمنع العنف ضد المراة مهما كان ، وهنالك شعار لذلك اليوم العالمي ، ويرجع اهمية ذلك اليوم الى الإهتام بالدفاع عن القضايا التي تتعلق بشخص المرأة عالمياً ومحلياً، وتدعو إلى منحها حقوقها كاملة ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 2022

يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 2022، يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2022 م الموافق 20 ربيع الثاني 1443 هـ، ويتكرر هذا اليوم ليكون التاريخ السنوي. يتم خلاله تسليط الضوء على العنف الذي تتعرض له العديد من النساء حول العالم، وهو امتداد للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وامتداد فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. فترة 16 يوما تنتهي في العاشر من ديسمبر 2022 م وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتحمل المباني المشاركة في هذه الفعاليات الأعلام البرتقالية لليوم العالمي لإبراز أهمية القضاء على العنف بشكل مطلق، بالإضافة إلى شعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم قد تم اعتماده. نظرا لاستمرار العنف ضد المرأة على مر العصور حسب التصنيفات والمقاييس الدولية لمستوى التعامل مع المرأة في عدد كبير من دول ومناطق العالم وخاصة المتخلفة منها، حيث أظهرت هذه القراءات أن ثلث تتعرض المرأة لسوء المعاملة والعنف، وتزداد هذه النسبة في أوقات الحروب والأزمات الإنسانية. وتزامنت هذه الزيادة مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم العام السابق، بناء على تقارير عالمية تم تقديمها من ثلاثة عشر دولة حول العالم، وأظهرت هذه البيانات أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف، بالإضافة إلى مشاكل الأمن الغذائي التي صاحبت تلك الكارثة. الأمر الذي زاد الحاجة وأكد على أهمية تسليط الضوء على حقوق المرأة عالمياً.

شعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

شعار اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 2022 هو تلوين العالم باللون البرتقالي، فلننهي العنف ضد المرأة الآن. ورغم ذلك أظهرت دراسات زيادة في مؤشرات العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة تزامنا مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم. تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء للعنف مؤخرًا، مما أجبر الدول في عام 2022 على إبراز شعار أنت لست وحدك، ولون العالم باللون البرتقالي، فلننهي العنف ضد المرأة الآن.

عبارات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

وانطلاقا من أهمية هذا اليوم في التقويم العالمي، أعرب عدد من النشطاء حول العالم عن تضامنهم مع جميع النساء اللواتي تعرضن للعنف، وتضامنهم مع هذا اليوم المميز في تحديد سلبية العنف، وأبرز التعبيرات. جاء على النحو التالي

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة هو أحد الأيام التي نستقبلها بحزن كل عام. على الرغم من تقدم العالم بحضارته، لا تزال هناك مؤشرات على استمرار العنف ضد المرأة.

تعتبر المرأة من المكونات الأساسية والثابتة في بناء الحضارات الإنسانية، وطالما كانت موجودة في جميع القطاعات منذ فجر التاريخ، فلا عنف ولا تنمر ولا ابتلاع لأبسط حقوق الحياة من أجلها. النساء.

تزيد الأنثى من إجهادها بسبب تكوينها البدني، ورغم ذلك فقد أثبتت قدراتها عندما تتوافر لديها الظروف المناسبة للعمل والحياة، وقد أثبتت أنها عالمة وقائدة وناشطة وطبيبة ناجحة، لا هنف.

لست وحدك سيدتي العزيزة في أي مكان على وجه الأرض نقف معك ونتضامن معك ضد الوحوش التي ما زالت تطلق تفكيرها الرجعي وتنتهك حقوقك لا للعنف ولا تستخدم أي وسيلة. من الإكراه ضد المرأة.

عندما تتمتع المرأة بحريتها وحريتها في التفكير وحياتها، فإنها تتجه نحو الإبداع والتصميم، وتتجه نحو التفكير بمنطق المجموعة لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية التي تفيد الجميع.

على مر السنين، لم نسمع طوال حياتنا عن حالة عنف ارتكبتها امرأة، ليس لأنها لم تكن قادرة على ذلك، بل لأن تكوينها النفسي الناعم واللطيف لا يقدر على التفكير إلا بالإنسانية والحب، لذلك هناك لا ينفع من يضرب امرأة.

معلومات عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

يهتم العديد من النشطاء ومراقبي الشؤون العامة بهذا اليوم السنوي الخاص الذي يسلط الضوء على حق المرأة في حياة آمنة ومأمونة وحقها في حياة رغدة دون عنف أو تنمر، وفي هذا نقدم أكثر معلومات بارزة عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

يعود تاريخ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة إلى واحدة من أكثر الاغتيالات وحشية، والتي وقعت في جمهورية الدومينيكان في 25 نوفمبر 1980 م. تم اغتيال الناشطات السياسيات (الأخوات ميرابال) بأوامر مباشرة من ديكتاتور البلاد المعروف باسم رافائيل تروجيلو. وكانت من أبشع الجرائم ووحشية، حيث تم تحديد هذا التاريخ في العام التالي ليكون اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة حول العالم.

أظهرت البيانات المسجلة حديثاً منذ بداية أزمة فيروس كورونا عام 20019 م، زيادة كبيرة في المكالمات لأرقام الطوارئ والمساعدة بخصوص العنف الأسري في عدد كبير من دول العالم.

كشفت الدراسات أن (52٪) فقط من النساء المتزوجات أو المخطوبات قادرات على اتخاذ قراراتهن الخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية مع شركائهن أو استخدام وسائل منع الحمل والرعاية الصحية وغيرها.

والسبب في الاحتفال بهذا العام هو أن هذه الدراسات كشفت أن (71٪) من ضحايا الاتجار بالبشر حول العالم هم من النساء والفتيات، وثلاث منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي.

يعتبر العنف ضد المرأة من أبرز الانتهاكات العالمية التي يتم تسجيلها سنويًا في عدد كبير من دول العالم، ولا تزال هذه الظاهرة قائمة رغم ارتفاع معدلات التعليم والحضارة بسبب السرية وتزايد مظاهر الإفلات من العقاب. .

في هذا اليوم العالمي، يتم إلقاء الضوء على جميع أشكال العنف ضد المرأة في دول العالم، وقد لوحظ عدد من المظاهر الخطيرة، وهي العنف المعروف باسم عنف الشريك الحميم، ويشمل الإيذاء النفسي للمرأة، واغتصاب المرأة، والضرب، أو حتى الاغتصاب الزوجي، أو قتل المرأة. العنف الجنسي على الأشخاص، والذي يشمل كل فئة من الفئات التالية، بما في ذلك الأفعال الجنسية القسرية، والتحرش الجنسي غير المرغوب فيه، والاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار، والزواج القسري للفتيات، والأفعال الجنسية القسرية، والتحرش الجنسي في المشاعر، والمطاردة والتحرش الإلكتروني بجميع أنواعه . مظاهر الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاسترقاق والاستغلال الجنسي للمرأة في الأمور والمواضيع التجارية. من مظاهر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والتي تعد من المظاهر التي لا يزال العمل يمارسها في كثير من دول العالم. القضاء على زواج الأطفال في جميع دول العالم.



حملة متحدون لإنهاء العنف ضد المرأة 2022

وهي إحدى الحملات الاجتماعية التي تتزامن مع الذكرى السنوية لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام 2022. ويتزامن هذا اليوم مع هذه الحملة بعنوان (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) في الخامس والعشرين من نوفمبر. 2022 م وستستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر 2022 م، أي لمدة ستة عشر يومًا متكاملًا من الأحداث الهامة التي سيتم الترحيب بها في المشاركة العامة فيها، حيث تزامنت هذه المناسبة لتنتهي بالعاشر. / من شهر ديسمبر 2022 م الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن مرجعية الحملة في إدارتها وتنظيمها وقيادتها تعود إلى الأمم المتحدة وموقف الأمين العام للأمم المتحدة على وجه الخصوص. المرأة في جميع أنحاء العالم، وتدعو الحملة للتحرك في جميع أنحاء العالم، لتنبيه الجميع إلى أهمية وخطورة هذه الظاهرة، للوصول إلى حلول إيجابية ومستدامة، وتشمل أنشطة وفعاليات مهمة، أبرزها

تنظيم مؤتمر رسمي للأمم المتحدة سيعقد هذا المؤتمر في الرابع والعشرين من نوفمبر 2022، من الساعة (1000 صباحًا إلى 1130 صباحًا) ويمكن للجميع متابعة الندوة عبر الدول.

سيتم إطلاق تقرير جديد سيتناول هذا التقرير البيانات الحديثة والجديدة حول العنف ضد المرأة.

تنظيم عدد من المبادرات المهمة عبر الإنترنت وكجزء من هذه الحملة، ترعى الأمم المتحدة إطلاق عدد من المبادرات الرقمية على الإنترنت، والتي من خلالها يتاح لجميع الراغبين في التسجيل والحضور إلكترونيًا.

تزيين المباني العالمية بشعار اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وهو من المناسبات الخاصة التي تسلط الضوء على أحد أهم وأهم الأحداث، ويعني أنه إذا رأيت الأضواء البرتقالية فلا تنسى المرأة العنيفة.

تغريدات عن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022

وهي من التغريدات التي تهيمن على عالم التواصل، وعلى منصة تويتر بشكل خاص، احتفالاً بتلك المناسبة وانتصاراً لكل امرأة تعرضت للعنف، وكان أبرز هذه التغريدات جاء على النحو التالي

إن مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مناسبة أخلاقية وإنسانية تفرضها علينا القيم الإنسانية التي نتمسك بها وغريزة الخير التي نؤمن بها. لا شرعية لأي مجرم ضد المرأة.

لكل امرأة تعرضت للعنف بأي شكل من الأشكال، نقول لها إنك لست وحدك، فهناك الكثير من النساء اللائي تعرضن لذلك، واستمرن في حياتهن بجشع تسجيل انتصارات تستحق بذكر، فلا عودة عن الحياة.

يعتبر العنف ضد المرأة من أبرز مظاهر الجهل والتخلف وغياب المفاهيم الإيجابية التي تلزم المجتمع بالمضي قدماً. لا يوجد مجتمع متحضر بدون امرأة.

والمرأة هي الأم والمعلمة، وهي الدكتورة التي قاتلت في الصفوف الأولى أثناء تداعيات فيروس كورونا.

لا عيب في المرأة التي تعرضت للعنف، لكن العار والخزي يكمن في الرجل الذي أساء إليها والمجتمع الذي يستر تلك الجريمة تحت أوصاف العار أو الخوف أو العادات.

خلال تداعيات فيروس كورونا الأخيرة، قدمت النساء عددًا كبيرًا من الشهداء، من كوادر صحية وفي المراتب الأولى أطباء وممرضات، ونرفع قبعاتنا في تضحياتهم.

شعار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 2022 ، لقد أصبح شعار منع العنف ضد المرأة أقوى من ذي قبل في إعطاء المرأة حقوقها ، والعمل على مساعدتهم على تحقيق حياة أفضل ، كونه هنالك العديد من المجتمعات ما زالت تعاني المرأة من الحصول على أبسط حقوقها .