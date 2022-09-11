شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، من أبرز وأشهر الأيام التي يحتفل فيها الكثير من المواطنين والأفراد حول العالم لاختيار الدواء المناسب ومعرفة الطريقة الصحيحة لتخزينه بشكل صحيح واتخاذ القرار الصحيح ، بصرف النظر عن طرق استخدام الدواء. بالطريقة الصحيحة ، وجاء ذلك اليوم للتعرف على الأضرارا التي ينتج عن الكثير من الأدوية ، أو مشكلة التسيب من قبل الأطباء كإعطاء المريض جرعة خاطئة ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي لسلامة المرضى

يعتبر اليوم العالمي لسلامة المرضى من أكثر الأيام التي يحتفل بها الكثير من الأفراد حول العالم، وذلك لمعرفة الضرر المادي الناجم عن العدد الكبير من الأدوية، سواء كانت مخزنة بشكل سيء أو كثيرة جدًا، أو تم الاستغناء عنها من قبل الطبيب عن طريق الخطأ حتى لا يسقط المريض أو الفرد في مثل هذه الحالات، تنظم منظمة الصحة العالمية هذا اليوم لمواجهة جميع المخاطر والتحديات التي تواجه المرضى، وتدعو الطاقم الطبي للتأكد من ضرورة فحص الأدوية حتى لا تضر بالمريض بسبب ممارسة الأدوية غير الآمنة.

شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

كان شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى في عام 2022 بعنوان دواء بلا ضرر بحسب ما حددته منظمة الصحة العالمية في العالم. تتبع منظمة الصحة العالمية الإرشادات والإجراءات الصحية من أجل معرفة كيفية استخدام الأدوية وتخزينها لتجنب الأخطاء والمشاكل في الرعاية الصحية ؛ لأن التخزين والشرب المفرطين للدواء يسببان أمراضًا وأحيانًا أضرارًا جسدية خطيرة جدًا.

تاريخ اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

يحتفل الأفراد في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام يوم السبت 17 سبتمبر 2022 م الموافق 21 صفر 1444 هـ. أعلنت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي أن غالبية الأفراد يحتفلون بهذا اليوم في ذلك التاريخ، وهو 17 سبتمبر من كل عام، وتشارك في العديد من الندوات والأنشطة والاحتفالات، والدول الأعضاء مدعوة للمشاركة في الحملة العالمية و التعهد بتنفيذ جميع التحديات التي تواجه المنظمة فيما يتعلق بسلامة المرضى.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

هناك العديد من الأهداف التي تسعى إليها منظمة الصحة العالمية حول العالم في اليوم العالمي لسلامة المرضى، وفيما يلي أبرز تلك الأهداف

الانتشار والتوعية بين الأفراد في العالم نتيجة للأضرار والمخاطر الجسيمة عند حدوث أخطاء طبية واتباع ممارسات غير آمنة في مجال الرعاية والعلاج.

الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الصحيحة لتحسين سلامة الأدوية.

المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها منظمة الصحة العالمية للحد من مخاطر الاستخدامات الطبية الخاطئة.

منع الأخطاء في العلاج والحد من الضرر الناجم عنها.

مشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة لأنهم الهدف الأساسي في زيادة الوعي.

تمكين مشاركة جميع المرضى وأسرهم في الفعاليات والندوات من أجل الاستخدام الصحيح للأدوية.

توسيع نطاق اليوم العالمي لسلامة المرضى ونشر شعار “دواء بلا ضرر”.

الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

يحتفل المواطنون في جميع دول العالم باليوم العالمي لسلامة المرضى من خلال عقد ندوات ولقاءات من قبل منظمة الصحة العالمية وشركائها المنتسبين حول العالم، بالإضافة إلى إعداد جميع المنتجات والحلول التقنية التي تهدف إلى إعطاء الدواء بأمان وتنظيم العديد فقرات إرشادية حول استخدام الأدوية وتخزينها بشكل صحيح، والمشاركة في الاحتفالات والترفيه التي تقدمها المؤسسات والشركات التي ترعى الأطفال المرضى في المستشفيات لتغيير نفسهم، وأخيراً أضاءت النصب التذكاري باللون البرتقالي لتحقيق سلامة الدواء في العالم.

ما هي المدة حتى اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

يرغب العديد من الأفراد والمواطنين في العالم في معرفة مقدار الوقت المتبقي لليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام 2022 م، وفيما يلي نراجع العد التنازلي لتاريخ اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام

ما هي المدة حتى اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022

شعار اليوم العالمي لسلامة المرضى 2022 ، يعتبر احد الأيام التي أثارت الاعجاب من قبل العديد من الأفراد حول العالم ويتم الاحتفال بمثل ذلك اليوم من كل عام ، وياتي اليوم العالمي لسلامة المرضى من تاريخ يوم السبت 17 سبتمبر 2022 م الموافق 21 صفر 1444 هـ .