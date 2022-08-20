شعار اليوم العالمي للاعاقة 2022 ، الفكرة الأساسية التي نشأت عن إقامة يوم دولي للأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ليست احتفالًا ولكنها تذكير لمجموعة مهمة من معظم أجزاء المجتمع التي تحتاجها ، و تعتبر العناية والاهتمام لهذه الفئة مهمة يجب تحفيزها دائما من أجل تحقيق قضية الإعاقة والتغلب عليها مهما كانت ، ولذلك تعمل الأمم المتحدة على دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي للإعاقة

اليوم العالمي للإعاقة هو اليوم الذي تحدده الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتذكير الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، وهو مخصص لهذه الفئة على وجه التحديد، ويستخدم شعار “يوم للجميع” في مثل هذه المناسبة يحتاج إلى دعم من جميع الناس، خاصة وأن 15٪ من سكان العالم يعانون من إعاقة، وهو ما يعادل حوالي مليار شخص من ذوي الإعاقات المختلفة، وتعمل الأمم المتحدة على تقديم الدعم لهذه الفئة من خلال الاندماج في المجتمعات ومحاولة ذلك إزالة فكرة الإعاقة من أجل التمكن من الإنتاج والاندماج والانخراط في المجتمع، ويقع الدور الأكبر على عاتق عامة الناس الذين يتعين عليهم توخي الحذر الشديد في التعامل مع هذه الفئة وعدم جعلهم يشعرون بأنهم مختلفون عنهم. بقية المجتمع لأي سبب من الأسباب.

شعار اليوم العالمي للإعاقة 2022

أنشأت الأمم المتحدة شعار اليوم العالمي للإعاقة 2022، والذي يعتمد على تصميمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتضمن بعض الإيماءات حول أهمية هذه الفئة في المجتمع. الوضع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعبر عن أهمية دمجهم في المجتمع وجعلهم من أعضائه دون أي تمييز بسبب إعاقتهم التي ليس لها سبب في أيديهم، وأن عملية دمجهم في المجتمع هي ذات فائدة كبيرة لهم كأفراد وللمجتمع بشكل عام، وفيما يلي نستعرض شعار اليوم العالمي للإعاقة 2022

موعد اليوم العالمي للإعاقة 2022

يأتي اليوم العالمي للإعاقة في 3 ديسمبر من كل عام، وفقًا لما اعترفت به الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. كما تعمل اليونسكو على إقامة العديد من الاحتفالات والفعاليات الرسمية حول العالم في غضون ذلك، والتي تبدأ منذ 25 نوفمبر، وتختتم باليوم العالمي للإعاقة في 3 ديسمبر، وتعتمد هذه الفعاليات على دعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لدمجهم في المجتمعات بشكل أساسي حتى يتمكنوا من توفير ما لديهم في مثل هذه الأيام.

أهداف اليوم العالمي للإعاقة

لليوم العالمي للإعاقة العديد من الأهداف، والتي تساعد بشكل أساسي في تقديم الدعم لهذه الفئة على وجه التحديد، من أجل ضمان مساعدتهم ودعمهم الكامل. وفيما يلي نستعرض أهم أهداف اليوم العالمي للإعاقة بحسب ما تهدف إليه الأمم المتحدة

المساعدة في حل المشكلات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة وتقديم الحلول لها سواء على مستوى الحياة أو الدراسة أو العمل أو غير ذلك.

تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحفيزهم في جميع الظروف، حتى يكونوا منتجين ويستثمرون طاقاتهم.

إقامة ورش توعوية حول كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمعات بشكل أساسي دون إخطارهم بأنهم مختلفون عن المجتمع.

زيادة الاتصال والتكامل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات وجعلهم جزءًا لا يتجزأ منها.

تأمين وإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم دون أي تنازل أو تنازل عن حقوقهم المشروعة لهم بموجب القوانين والتشريعات الدولية.

تزويدهم بالدعم المادي والنفسي بشكل أساسي حتى يتمكنوا من التفاعل مع المجتمع.

تكييف الظروف والأماكن المختلفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تزويدهم بكافة الوسائل الصحية لضمان حياة كريمة لهم ومحاولة حل جميع مشاكلهم الصحية.

العمل على برامج منهجية في عملية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في المجتمع.

إقامة مشاريع للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم والقيام بأنشطة لهم في مختلف المجالات.

محاولة رفع الوعي بأهمية تواجد هذه الفئة في كافة الأماكن وتسهيل عملية حصولهم على وظائف متعددة في الدولة.

عبارات اليوم العالمي للإعاقة 2022

عادة ما يكون للكلمة تأثير على الأفراد في مختلف المجالات سواء إيجابا أو سلبيا، حيث أنها تساعد بشكل أساسي على التنمية والازدهار في العديد من المجالات المختلفة، وهذا يعزز قيمة وأهمية الكلمات التحفيزية بشكل عام، وفي ضوء ذلك نستعرض أجمل العبارات عن اليوم العالمي للإعاقة 2022

نحن مجتمع واحد مع العديد من الاختلافات. لكن هذا لا يعني أن الاختلاف يعني التمييز، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم قادرين على الإبداع والخروج إلى العالم.

الإعاقة الحقيقية تكمن في عقل الإنسان عندما يخبره عن شيء مستحيل، وإذا تجاوز هذا الجانب، فهو قادر على تحقيق المستحيل.

أعظم قوة ليست في الجسد، ولكن في العقل، إذا كنت تستخدم عقلك بطريقة مثالية، يمكنك أن تقول نعم أستطيع وخلق الإبداع.

مارس حياتك بحب، فأنت عضو في هذا المجتمع، ولست مختلفًا عن أي شخص فيه، يمكنك تحقيقه ما دمت تعيش، ولا تسمح لأي شيء أن يهزمك، ويتمرد على الصعوبات ويصنع سلمًا. من النجاح منهم.

استمر في التحرك نحو حلمك وأهدافك بغض النظر عن مدى صعوبة حواجز الطرق، قاوم إزالتها ولا تتوقف طالما كنت قادرًا على المضي قدمًا.

الإنجاز الحقيقي هو التغلب على مشاكلك وجعلها حافزًا للحصول على ما تريده في الحياة.

كل عام وهذا العالم مليء بالحب والإيجابية طالما أنك بيننا وأنت منا ومنك.

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نقدم لهم الدعم والمحبة ليثبتوا أنهم أقوياء وقادرون على تحقيق المستحيل.

كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

عملية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة هي في الأساس تقديرهم واحترامهم واندماجهم في المجتمع دون إعطائهم إحساسًا بأنهم مختلفون عن بقية الأفراد. المجتمع وتقديم المهارات والمواهب المدفونة فيهم. كل ما يتعين على الأفراد فعله هو التعامل مع هذه الفئة بشكل طبيعي وعدم جعلهم يشعرون بأنهم مختلفون عن المجتمع، وهذا سيجعلهم أكثر إنتاجية وقدرة على تقديم كل ما لديهم من أجل خدمة أنفسهم وخدمة المجتمع باعتباره كامل.

كيفية دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

تعمل الأمم المتحدة على العديد من الاستراتيجيات في عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات بشكل أساسي، حتى يتمكنوا من الانخراط والتعامل مع الأشخاص دون أي خوف أو قلق في حياتهم، وهذا قد عزز قيمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعل هم قادرون على الاستمرار والسعي للإبداع في ظروف مختلفة، لذلك فإن أهم خطوة هي التعامل معهم بشكل طبيعي ودعمهم في مختلف الظروف، حتى يتمكنوا من الإبداع والإتقان على جميع المستويات والمستويات دون أي خوف أو قلق.

شعار اليوم العالمي للاعاقة 2022 ، دائماً ما يستوجب على أفراد المجتمع بتقديم الدعم النفسي والمساندة لأؤلئك الأشخاص المتنمين للتلك الفئة ، ويرجع انشاء يوم الاعاقة من قبل الأمم المتحدة للتذكير بالأشخاص ذوب الاعاقة حول العالم .