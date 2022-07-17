شعرك زى الهنود.. كيراتين النشا الطبيعي لفرد الشعر زى الحرير بطريقة طبيعية دون مواد فرد ضاره

إليك كيفِيْة تحضير واستخدام كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد، والنشا من المكونات التي لها العديد من الخصائص لعلاج الشعر الخشن والعديد من مشاكله المختلفة وكذلك المشاكل التي تواجهها البشرة. يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم كله فِيْ تركيبته التي خلقها الله به.الوصفة من أفضل وصفات تمليس الشعر التي يتم تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل بمكونات بسيطة مع النشا ولن تكلفك شيئًا.

كيفِيْة صنع واستخدام نشا الكيراتين لفرد الشعر

مكونات الوصفة

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

ملعقة عسل نحَلْ أبيض.

خطوات و طريقة عمل فرد الشعر بالوصفة –

اخلطي جميع المكونات على الفور حتى تمتزج جيدًا ولم يعد بإمكانك فصل المكونات.

اشطفِيْ شعرك لأن هذه الوصفة مخصصة لاستخدامها على شعر نظيف تمامًا ومبلل قليلًا، ثم قسّمي شعرك بالتساوي، وقسميها إلى أربعة أقسام.

ابدئي فِيْ وضع الخليط على شعرك بفرشاة الصبغة وركزي على فروة رأسك، ضعي كَمْيات متساوية من الخليط على شعرك حتى تحصلي على نفس النعومة.

مشطي شعرك وغطيه بغلاف بلاستيكي لتحافظي على الوصفة دافئة، اتركيه فِيْ شعرك لمدة ساعتين على الأقل، ثم اشطفِيْه وكرريه مرتين فِيْ الأسبوع.

أهم فوائد النشا للشعر