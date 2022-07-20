شعرك هِيْبقى حرير.. خلطة لفرد الشعر الخشن المجعد فِيْ 5 دقائق من اول استعمال نتيجة مبهره

سيكون شعرك كالحرير … خليط لفرد الشعر الخشن والمجعد. تعرف على كيفِيْة عمل الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد، حيث أن طريقة الكيراتين الطبيعية لا تستخدم أي آلة لفرد الشعر، ولكن من خلال عمل طبيعي. الوصفات التي تساهم فِيْ تنعيم الشعر وحَلْ مشاكله المختلفة من التقصف وتساقط الشعر .تقصفه، ومكواة الشعر من أخطر الأمور على الشعر لأن الحرارة التي تولدها يمكن أن تسبب احتراق الشعر وتجعله أسوأ من إنه كذلك، لكن الطرق الطبيعية تعالج مشاكل الشعر من الجذور.

كيفِيْة عمل فرد الشعر بالكيراتين بشكل طبيعي

وصفة لفرد الشعر بزيت جوز الهند

مكونات الوصفة –

أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

عدة قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

طريقة وخطوات تحضير الوصفة –

خذ وعاءًا بلاستيكيًا صغيرًا وأضف جميع المكونات حتى تمتزج تمامًا ويصعب فصلها مرة أخرى.

بعد ذلك، اشطفِيْ شعرك جيدًا، ثم مشطي شعرك من جذور رأسك حتى الأطراف، ومشط شعرك، ثم غطيه بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة على الأقل.

ثم اشطفِيْ شعرك جيدًا بالماء البارد وشامبو خالي من المواد الكيميائية والكبريت، ثم بلليه بعد أن يجف، وتأكدي من التكرار مرتين فِيْ الأسبوع.

وصفة النشا والعسل لتنعيم الشعر

المكونات المطلوبة –

سبع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة عسل نحَلْ أبيض.

خطوات وطريقة تحضير الوصفة –

بادئ ذي بدء، يجب عليك أولاً تنظيف شعرك من أي مواد مضافة وأوساخ بشامبو مناسب لنوع شعرك والماء الساخن حتى تفتح مسام رأسك.

ثم اخلطي جميع المكونات فِيْ طبق صغير وضعيها فِيْ الميكروويف حتى تذوب جميع المكونات، ثم ارفعيها واتركيها تبرد قليلًا.

ابدئي فِيْ وضع الخليط على شعرك ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعتين على الأقل، مع التأكد من تغطيته بغطاء ساخن أو باروكة لإبقاء الوصفة دافئة.

اشطفِيْ شعرك جيدًا، ثم تمشيطه ورطبه، يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

كريم بانثينول لفرد الشعر – مزيج 5 ملاعق كبيرة من كريم البانثينول مع أربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من زيت اللافندر، وأربع ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحَلْو، وملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي. تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا، ثم يتم تمشيط الشعر، ويتم توزيع الخليط وفرك فروة الرأس لتنشيط البصيلة، ويترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالماء الدافئ.