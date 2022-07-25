شعر طويل وكثيف.. معجزة القهُوة لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ فِيْ أسبوع انبات الفراغات ووقف التساقط

معجزة القهُوة فِيْ إطالة الشعر بسرعة، نقدم لك طريقة لعمل ماسك القهُوة وتحضيره لإطالة الشعر ومضاعفة طوله وجعله أكثر كثافة، حيث أن القهُوة مكون طبيعي له فائدة كبيرة ورائع للشعر لأنه يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها شعرك للتغذية الجيدة التي يحتاجها. فِيْ الواقع، كل الفتيات تحب أن تبدو جميلة وأنيقة بشعر طويل أملس، حيث أن الشعر الطويل هُو تاج كل الفتيات ويؤثر بشكل إيجابي على مظهرهن الخارجي. المظهر والأنوثة.

طريقة تحضير ماسك القهُوة لإطالة الشعر القصير

المكونات المطلوبة –



ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

عدة قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهُوة.

خطوات وطريقة تحضير ماسك القهُوة للشعر –

نأخذ وعاءً صغيرًا ونضع فِيْه جميع المكونات ونخلطها جيدًا بملعقة خشبية.

ثم قسّم شعرك إلى أقسام وافرد الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف وقم بالتدليك لمدة دقيقتين تقريبًا.

اتركي القناع على الشعر لمدة ساعة على الأقل وغطي الشعر بغطاء حراري، ثم اشطفِيْ الشعر بشامبو وماء مناسبين خال من الكبريت.

احرصي على تكرار استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات فِيْ الأسبوع وستكون النتائج مذهلة وتظهر بعد فترة قصيرة من الاستخدام.

ماسك القهُوة وزيت الخروع للشعر

المكونات المطلوبة –



أربع ملاعق صغيرة من القهُوة المطحونة المتبقية.

ملعقة صغيرة من (زيت الخروع – زيت الأرجان – زيت جوز الهند – زيت اللوز الحَلْو).

كوب كبير من خل التفاح.

شامبو مناسب لنوع شعرك.

ماء دافئ

ملعقة كبيرة نشا ذرة.

خطوات عمل ماسك القهُوة والزيت للشعر –

اخلط جميع المكونات السابقة فِيْ وعاء صغير واخلطهم جيدًا، يمكنك وضعها فِيْ الميكروويف لبضع ثوان حتى تمتزج أكثر.

اتركيه يبرد قبل وضعه على شعرك بللي شعرك جيدًا واستخدمي الخليط واتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اشطفِيْ شعرك بالماء البارد حتى يصبح نظيفًا تمامًا من الخليط، ثم رطبيه فورًا، يمكنك تكرار استخدام هذه الوصفة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر.

تعمل القرفة وزيت جوز الهند على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وزيادة قوته وكثافته، بينما زيت جوز الهند مليء بالأحماض الدهنية التي تساعد فِيْ إصلاح الشعر التالف عن طريق خلط ملعقة كبيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، والمكونات هِيْ يُمزج جيداً ويُدلك، يوضع على فروة الرأس ويترك القناع على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يشطف بالماء الدافئ.

مزيج من الزيوت لتطويل الشعر