شعر عن الحب – شعر عن الحب والعشق، شعر عن الحب القصير، شعر عن الحب، العشق والفتن، سطور قصيرة من الشعر عن الحب، شعر عن الحب الصادق، شعر عن الحب للرجل، شعر عن الحب الأول، شعر عن الأبدية. الحب.

الشعر من الفنون الجميلة التي يسميها العرب الأدب العالي، أي النقش والرسم والموسيقى والشعر. وإشارته إلى تصوير جمال الطبيعة.

يعبر عن جمال الطبيعة بالكلمات والمعاني، ويعبر عنها باللحن والألحان، وهما بالأساس شيء واحد.

شعر عن الحب

من أجمل القصائد التي قالها نزار قباني في الحب هي (قصيدة بعد العاصفة)، وهي تظهر حبه لحبيبته رغم كل الظروف ورغم ماضيها الذي لا يهمه ما دامت بجواره. هو الآن

شعر عن الحب هل تحبني بعد ما كانت أحبك رغم ما كان عليه ماضيك، لا أنوي استفزازه. أعتقد أنك هنا الآن تبتسم … وتمسك بيدي. شكوكي فيك تعود إلى إيمان الأمس … لا تتكلم ولا تلمع الشعر أبدًا … وجفونك هي أخطائك الصغيرة، وأقلها، وأقل بشر فيك. وبقيت غالية، لا أنت ولا الهناء هناء، أحبك … كيف يمكنني لو التاريخ أشعل النار في معابدنا، صحفنا، فناجين قهوتنا، أركاننا، كنا طفلين … في سلوكنا وغرورنا، وخطأ ادعاءاتنا الحب أعظم من ذنوبنا عيناك نيسانا. .. كيف أقتل نيسانا في عينيك كان من المفترض أن نكون معًا، يا حلوتي، على الرغم من ما كانوا عليه. الحديقة ليس لديها خيار. إذا أظهر لنا أوراق الشجر والفروع. هذا الشغف نور بداخلنا ورفيقنا … ورفيق هروبنا من أحزاننا منه … ونسأله إذا كثرنا دموعنا … وأحزاننا. امنح يديك … أنت زنبقتي وحبيبي. . على الرغم من من كانوا

شعر عن الحب والعشق

إذا كنت لا تحبني، دعني أحبك. سأكون بالقرب منك. على هامش حياتك. سأكون خادمك. مع مراعاة علامة من عينيك، لا تحرمني من استنشاق عطرك. سأكون سعيدًا لوجودي في الصفوف الخلفية، ربما يأتي السقوط. تسقط أوراق شركتك هناك، عندما يصيبك الفراغ بالبرد. سأكون تعاطفك. والوحدة ترعبك بالخوف. سوف أعانق خوفك. وحشد عالمنا سيعلم أنني أفضل من أخلص في حبك.

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شعر حب قصير

شعر حب قصير

أعشقك بالصمت وأشتاق إلى حبك وأحياناً الصمت لا يصف مشاعري وأنا أعرف ألمك وحزنك بسبب كلامك والسؤال الذي تسمح به غروري أحياناً!

يا روحي وروحي وقلبي وأهدافي. أقسم بالله، سأغليك، ولو لم تكن كذلك، كنت سأفتقدني. كنت ستكون أقرب، وكنت سأصل إلى ما لدي، هذا صحيح، كنت سعيدًا، وكانت عائلتي تبكي، أعز من الدموع على عيني، أحلى وأحلى من السكر، يا سطور الأيام بين يدي، يا طفل من نسيت أن تكبر، أعلم أنك تحبني. أنت أكثر

شعر عن الحب والعشق والفتن

أحبك، قلبي قالها قبل أن ينطق لساني بحبك، عشت في دمي قبل أن تتمكن من رؤية أيامك. انا احبك ليس لها وزن انا احبك هل تسألها وتغنيها بإلهامك احبك هل تصل الى قلبك وخصرك حنانك احبك كلمة توقفت عن الوقوف و كان أمامك، أحبك، جاء إليك، يحمل الأمانة والشعور العاطفي، أحبك، أن تقدم له الأمان ونشوة أحلامك.

انا احبك يعني انت اللي احببت اقدامك انا احبك اتت تشرح لك وتغني لك على الالحان احبك اذهلت تفكيرك وخطأ الله فيك أنت.

قصائد قصيرة عن الحب

أشهد أن لا امرأة تشبهني كصورة زيتية في الفكر والسلوك إلا أنت، والذكاء والجنون سواك، سريع الملل والتعلق السريع غيرك .. أشهد أن لا امرأة.

لقد أخذت نصف الاهتمام الذي حظيت به، واستعمرتني كما فعلت، وحررتني كما فعلت

شعر عن الحب الحقيقي

شعر عن الحب الحقيقي دحرجت عيناي وتمنيت لو لم أره رأيت ما كان يزعجني رأيت ابتسامة خيالك ابتسامة طفل رأى والدته بعد سنوات من الغياب ما دامت الريح تدفع الغيوم لتحريك ما كنت أشاهده من خيال الثعبان السحري، أردت أن أودعك حينها .. لكن .. فجأة غمرني شعور .. لا أعلم. ر .. عبرت البحار لألحق بأسنانك .. لم أستطع. أردت أن أخبرك أنني أحبك.

حبيبـــــــــــــــــــــــــــــتىأنتي الدنيا ومـــــا فـــيهاأنتي فرحة بعــــــيوني أداريــهاأنتي المعنى لكلمة هـمسأنتي صفاء السماء للنفـــسأنتي رحيق الزهور ونور الفجرأنتي الندى بالمطر ونسيمك عــــطرأنتي شــــراع النجاة بقـلب البــحرأنتي الأمن والأمـــــان بعد الخــطرانتي المـــــلاك البرئ بين البـــشرأنتي صـــــدفة مــن ترتيب القــــدرأنتى أمنيتي برجو ربى يلبيهاأنتى اللي برموشي اداريهاأنتى الحب والزهر والنسماتأنتى شمسي تضيئ لى الظلام أنت نسيمه وابتسامته تفسر الروح. أنت من يهمس، أنت تشفي … حبيبي، أجمل النساء على وجه الأرض

شعر عن حب الرجل

شعر عن حب الرجل

نزار قباني يقول

“خبئني في توت يديك، لأن ريح الشمال تخبئني في القذائف، وفي المساء خبئني الحشائش بيدك اليمنى، أخفيني بيدك اليسرى، لن أطلب منك الحرية! يداك هي المنفى .. هذه أروع أشكال الحرية، أنت السجان وأنت السجن وأنت سلسلتي. بكل مرارة الواقع، مع احتراق جفني الدموي، جنون سلوك المرأة بسحر حديثها الرائع، أعلن دون أن أفكر أنك نور أيامي وحفنة عمري ضائعة.

رافضًا لحقيقي الفظيع، عبء خساري الكبير، مع تنهد قلبها الحر، سأصرخ عدة أيام برغبة حمامة، حيرتي، أؤكد دون تزوير أنك أصبحت رسالة إلي وأن ذلك لقد أصبحت رسالتي الشعرية

شعر عن الحب الأول

شعر عن الحب الأول

إذا كان للحب عنوان فأنت أجمل عنوان. حتى الحروف تتوق إلى ذكرها في حروف اسمك. انغام طيور الحب. تذكر اسمك بكل نغماته، لأنك في الأساس من أجل الحب. يجتمع الجمال من جميع أنحاء العالم ليعلمهم درسًا في الحب والأخلاق. شكرا جزيلا

يغرق في بحر عينيك، حتى لو سبحت، كنت سأوقف أعصابي، لكن منذ اليوم الذي رأيتك فيه قلبي ترك لك وجودًا يخجل من الورود منك، حتى لو كانت عطرة، لذلك أنت هي رمز للجمال وبعد ذلك يزول جمالك.

شعر الحب الأبدي

حب أبيات شعرية – أبو منصور الثعليبي

أنا أفديك يا أكمل الناس في الظروف ** وأرفعهم ليأخذ عشيقًا، ووجهك بهجة الرؤية الجيدة ** وصوتك بهجة السمع الجيد، ووسيلة السؤال. قلنا عنك ** هذا في وصفك للعجوبة المذهلة أظهرنا ظباء وغنينا عندليب ** لوّح بالرحيق ومشى على عود.

أبيات شعرية عن الحب – مجنون ليلى

أينما كان مهد، فأنا أحزن على الحبيب في الصباح ** لمن أتيت وإلى من أتيت، سأكون معه إذا رأيته يتألم، سأفديه ** وإذا رآني أتألم، فسوف يفديني.

أبيات شعرية في الحب – ابن العربي

اشتكيت فقالت كل هذا ليحزن ** مع حبيبي جزاكم الله قلبك حبيبي. عندما نزعت الحب، قالت “إني مجروح، وما هو بلاء القلب”. لذا تقدم إلي وقطعتني فأبتعد عن التلميذ ** خدعة واحدة تعرفها ** ارجع إليها واسأل ربي عن الشكر