شعر عن اليوم الوطني قصير 92 مكتوب 1444، ان اليوم الوطني السعودي هو أحد أهم واكثر الايام تميزا في حياة جميع السعوديين في المملكة العربية السعودية، ويحتفل باليوم السعودي جميع المواطنين السعوديين في أنحاء السعودية، ويرسلون الى بعضهم الرسائل التي تحمل أجمل العبارات والاشعار الجميلة والمهنئة بهذا اليوم، وزاد البحث مأخرا عن شعر عن اليوم الوطني قصير 92 مكتوب 1444 مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي.

قصيدة عن اليوم الوطني 92 مكتوبة

يتميز اليوم الوطني السعودي بأنه يوم للاحتفال وللفرحة وادخال البهجة على قلوب السعوديين، وهذا اليوم هو اليوم الذي ينتظره المواطن السعودي بفارغ الصبر ليعبر عن اعتزازه وافتخاره ببلاده المملكة العربية السعودية، ويقوم بهذا اليوم المواطنين السعوديين بالانشاد من أجمل القصائد التي تخلد اليوم الوطني، ومن أجمل هذه القصائد:

يا سائـلاً عن موطـني وبـلادي ومفتشاً عـن مـوطـن الأجداد وطنـي به البيت الحرام وطيبـة وبه رسـول الحـق خـيـر منـادي وطنـي به الشـرع المطهر حاكم بالـحق يـنـهـي ثـــورة الأحـقـاد وطني عـزيـز فـيـه كل مـحـبــة تعلو وتـسـمـو فـوق كل سـواد وطني يسير الخير في أرجـائـه ويـعــم رغــم براثن الحــسـاد قوم بغوا وتجبروا في أرضنـا يرموا بسهم الموت قلب بلادي لكنها رغم الـصـعب هامة تعـلـو بدعـوة عــشــر العباد مستمسكين بدينهم وتـوجـهـوا لله ذي الإكـرام والأمجـــاد أن يحفظ الشعب الكريم وأرضه ويـديــم مـن الـديـن والأجـســاد ويـرد كـيد الكـائـديـن بـنحـرهـم بـعـيـد من ضلوا لنهـج الهـادي روحي وما ملكت يداي فداه وطني الحبيب وهل أحب ســـواه وطني الذي قد عشت تحت سمائه وهو الذي قد عشت فوق رباه منذ الطفولة قد عشت روعه إني أحب سهو له رباه وطني الحبيب وأنت مؤول عــزة ومنار إشعـــــاع أضاء سنـه في كل لمحة بأرق أدعو له في ظل هـام عطرت ذكرى في موطني بزغت نجوم نبيه والمخلصون استشهدوا في حمـــاة

شعر عن اليوم الوطني قصير 92 مكتوب 1444

يحاول الشعراء السعوديين والعرب بمناسبة حلول اليوم الوطني السعودي 92 كتابة أجمل الاشعار للاحتفال وتخليد ذكرى هذا اليوم التاريخي والوطني، ويعد هذا اليوم من أجمل الايام في حياة كل مواطن سعودي، ومن أجمل الاشعار القصيرة التي كتبها الشعراء السعوديين:

سكبت أجمل شعري في مغانيها

لا كنت يا شعر لي إن لم تكن فيها

هذي بلادي ولا طول يطاولها

في ساحة المجد أو نجم يدانيها

ومهرة العرب الأحرار لو عطشت

نصب من دمنا ماءً ونرويها

يا أيها الشعر كن نخلاً يظلّلها

وكن أماناً وحباً في لياليها

وأيها الوطن الممتد في دمنا

حباً أعز من الدنيا وما فيها

وكتب شاعر اخر هذه الابيات للاحتفال باليوم الوطني:

حب الوطن ما هو مجرد حكاية

أو كلمة تنقال في أعذب أسلوب

حب الوطن إخلاص .. مبدأ وغايه

تبصر به عيون وتنبض به قلوب

حب الوطن .. احساس يملا حشايه

وانا بدونه في الأمم غير محسوب

موجود في دمي وكامل عضايه

أجمل أبيات شعر عن اليوم الوطني 92 بالفصحى 1444

ان أهم ما يميز اليوم الوطني السعودي هو تنافس الشعراء السعوديين والعرب في انشاء وتأليف الشعر الذي يمدح ويخلد ذكرى اليوم الوطني، وهناك العديد من الشعراء الذين يبدعون في اشعارهم، ومن أجمل ابيات شعر عن اليوم الوطني 92:

اليوم هو يوم الوطن يوم الافراح ** ** يوم تجلى فيه معنى السعادة

يوم غلاه مداخل كل الارواح ** ** في كل عام يزيد حبه زيادة له قصة توج هدفها بالامداح ** ** متلاحم فيها الوطن والقياده

قصة بطلها ما توقف ولا ارتاح ** ** حتى بنى مجد الجزيرة وشاده

وقال اخر في مدح الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92:

يا سليل المجد وصفكْ من يرومهْ === لي خصالكْ شمس في الآفاق تسفِرْ

بالضّيا والخير دوم الوقت دومهْ === كلّ يومٍ في عيون الناس تكبَرْ يا حبيب الشّعب يا عنوان قومهْ === لكْ سجلٍ بالمكارم لي يسطّرْ

بالذّهب والمسك يومٍ بعد يومهْ === منزلكْ فوق الثريّا وفوق واشهَرْ

شعر عن اليوم الوطني قصير 92 مكتوب 1444، يعتبر اليوم الوطني هو أهم الايام الوطنية في تاريخ المملكة العربية السعودية، ويعتبر اليوم الوطني السعودي يوم اجازة رسمية في كافة الاراضي السعودية، وذلك لاتاحة الاحتفال بهذا اليوم، ومن طرق الاحتفال بهذا اليوم إلقاء الشعر الجميل، ومن أجمل شعر عن اليوم الوطني قصير 92 مكتوب 1444.