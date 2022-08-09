شعر عن جمال العيون وسحرها، يعتبر الشاعر ايليا بن ضاهر أبو ماضي، التي يعتبر من مواليد عام (1889م-1957م)، من كبار شعراء المنفى ومن أعضاء جمعية (الرابطة القلمية)، فقد ولد في قرية (المحيدثة) بلبنان، ثم انتقل الى الإسكندرية سنة 1900م، ولقد اهتم اهتماما كبيرا بالأدب والشعر حفظاً ومطالعةً ونظماً، ولم يتمكن الشاعر إيليا أبو ماضي إلّا أن يؤلف قصيدة في العيون السود.

لغة العين

يمكن للإنسان أن يفهم الآخرين من خلال لغة العين، من خلال التالية

1- نظرات العيون

يشير النظر مباشرة في العين أثناء التحدث إلى شخص ما إلى الاهتمام بالمحادثة والشخص الذي يتحدث.

أما عدم القدرة على إصلاح المظهر في عيني الشخص، فقد يكون بسبب إخفاء بعض المشاعر التي لا يريد الشخص نقلها للآخر.

2- اتساع حدقة العين

عندما تندهش أو تندهش من شيء ما، تتوسع عدسة العين.

3- اغمض عينيك

إذا رمش الشخص بشكل غير طبيعي أكثر من مرة، فقد تكون هذه الحركة تعبيرًا عن عدم الراحة.

4- النظر لأعلى ولأسفل

عندما ينظر المتحدث أثناء التحدث إلى شخص ما، فهذا يشير إلى أنه يفكر جيدًا في الكلمات التي يسمعها.

أما النظر للأسفل فهو من التي تدل على عدم ارتياحك للتحدث مع الشخص أو قد يكون ذلك بسبب الشعور بالذنب.

شعر عن جمال وسحر العيون

يبحث الكثير من الأحباء عن كلمات شعرية يصفون فيها عيون الحبيب، لذلك يمكن الاعتماد على مجموعة متنوعة من الشعر حول جمال وسحر العيون، ومنها ما يلي

اقوال الشعراء عن العيون الصامتة

العيون الصامتة هي أحد أنواع العيون التي يمتلكها الكثير من الناس. المحب وحده هو الذي يشعر بلغة العيون الصامتة، لأنه يستطيع أن يقرأ ما تشير إليه هذه العيون دون أن تكشف الكلمات. ومن أمثلة الشعر عن جمال وسحر العيون ما يلي

1- قال الشاعر جرير

“قتلتنا الينابيع التي على أطرافها أشجار الحور. قم، أمواتنا لم يحيينا. إنهم يذبحون اللب حتى لا نتحرك معه، وهم أضعف خليقة الله أحيانًا.

2- إيليا أبو ماضي

إيليا أبو ماضي يقول

اقرأ أيضا

شعر عن جمال العيون العسلية

العيون العسلية هي واحدة من أكثر ألوان العيون التي تمتلكها العديد من الفتيات والنساء.

1- ابن الرومي

2- قال إيليا أبو ماضي

شعر عن العيون الداكنة

عيون الكحيلة من أكثر أنواع العيون جاذبية لأنها تبدو وكأن الكحل موجود فيها دون أن يوضع فيها الكحل.

1- الشاعر المصري محمد بن سعيد البصيري

(الأنتيمون هو الكحل أو الكحل الذي يستخدم في الكحل).

2- الشاعر ابن هاني الأندلسي

3- الشاعر محمد بن أبي العباس الأبيردي

آيات شعرية عن الكحل

غنى كثير من الشعراء في أبيات شعرية عن الكحل الذي يوضع في العيون، لأن الكحل من أدوات التجميل الأساسية التي تستخدمها المرأة لإظهار جمال عيونها. تشمل هذه الآيات

شعر عن العيون السوداء

العيون السوداء هي عيون جذابة للغاية ومعبرة، وقد ورد ذكر العديد من العبارات التي تناسب العيون السوداء، خاصة أنها من أكثر ألوان العيون شيوعًا. ومن نماذج الشعر المذكورة في العيون ما يلي

1- ظافر الحداد

2- نزار قباني

علم النفس ولغة العيون

يدرس علم النفس سمات الشخصية والمشاعر التي يشعر بها الشخص من خلال لغة عينيه، لأن النظرات تعبر عن استجابة لمشاعر أو شعور معين يشعر به الشخص ويظهر في شكل رد فعل تلقائي لا إرادي.

لأن لغة العين مرآة سحرية تظهر ما يشعر به الإنسان من الداخل، حتى لو لم يكشفها بالكلمات. لذلك يركز علم النفس على دراسة ردود الأفعال التي تظهرها العين والتي يمكن الاستدلال من خلالها على الراحة وعدم الراحة والتوتر والانجذاب ومشاعر أخرى مختلفة.

داخل في كل العيون الجميلة سحر وجمال يعبر عما بداخل الانسان من احاسيس من حب شوق وحنين إلى المعشوق والشخص المهم، لذلك كَتب مجموعة كبيرة من الشعراء والكتاب منذ الازل في شعر عن جمال العيون وسحرها، فتخيل كيف يكون الوضع إذا كانت تلك العيون بها كحل، الذي يضيف الى جمالها جمالا.