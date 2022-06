شعر غزل خليجي مضحك

يقدم لك موقع اقرأ أروع شعر غزل خليجي مضحكة وشعر غزل خليجي وشعر غزل خليجي مضحك. يتميز الشعر الخليجي بالنعومة والحنان وعبارات حالمة جميلة. وقد برع شعراء الخليج في التعبير عن مشاعر الحب والحنان، فأحلى الكلمات وأروع العبارات التي تغني للحب، والحبيب، والشوق، واللهفة، ولكن في هذا المقال سنناقش متعة الشعر الخليجي ومعه، شعر الخليج. نأمل أن تنال إعجابك، لذا تابعنا.

أشعار عتاب ومدح وحب وغزل وفراق وضحك أيضا، وفي هذه الفقرة ننقل لكم أجمل شعر الحب والغزل المضحك في الخليج.

حبي … محنتي … حبي يا أمي، أراك دائمًا في الساحات تتدحرج والأشخاص من حولك مستلقين، إلا أنني أتمنى أن أتمكن من تمزيقك … حتى تصرخ عندما أكون تجعلك جميلة أثناء الجري مع نوبات الغضب

أنتم من بناتهم حبوب الكريم، وأنت الخمسون منهم، والطاعون، وأنت السكين.

أنت لينا وأنا عدنانانا سوق الخضار .. وأنت علبة برقان حبي .. تبدو جائع .. علبة باذنجان .. غطاء جالون .. إعلان صابوني .. سيارة بدون طبول. قملة ملتصقة بها بشريط لاصق.

من فشلي وكذبي أقول إنني أحبك بحذاء أصفر أحبك مثل شخص يحب الفجل حفنة من العنب الأخضر على شجرة مثل الحمام يحب السفر مثل أرنب يحب الجزر من حبي لك ينفجر معدتي من عيناك كعيون البقر خديك مثل الليمون إذا تم عصرها أنا أحبك شعرك المجعد وعيناك متقاطعتان وجهك مثل لون الحرباء فمك قوي مثل صوت صوت القطة حبي لك يا جرب، أنا سأقتل نفسي بمسدس ماء باسم الحب والأمل المجهول. أعشقك يا جسدك المريض ولسانك المشلول، حبك كما أحب أكل اللوبيا، كما يكره الفأر البومايا، حلاوة خديك مثل أشواك الصبار. مشيتك مثل مشية قطة متهيجة. بسبب حبي بكيت مشلولاً، ذكرني إذا كانت للذاكرة أبدية

أنت محبوب وقلبك يستطيع … فرس نائمة … لقد فجرتها. احتياطي

أنت زينة والنقش جميل .. وأنت مرتاح .. أنت ألطف من عقرب الريح .. أنت زينة والجسد بقرة .. الرأس أكبر .. الجبين واسع .. تقولين صخري الجاسوس

كنت من كبار السن زينة أم خوشوم .. تقول مطار .. العديد من الطائرات معدة. أنت زينة أو لسان طويل .. ميل طويل .. قدميك مفصلتان. . ويطفو القمل

أنت زينة واللباس رهيب .. الطعم طيب .. لباسك مرقع .. أنت زينة ومحلية خطوتها .. وفي خفتها .. الأرض ترتجف في مشيتها ..

غزل شعر الخليج

الحب هو أقوى أنواع الطاقة التي يمكن للمرء أن يمتلكها، الحب ليس شيئًا طبيعيًا، إنه مصدر غريب للفرح الكامل.

أحبني كما أنت ومثلك لا تحب الوقوف والمشي بعيدًا ولا تعط أسبابًا لصدق وجودك في حياتي وإذا كنت تكذب فاتبع أوهامي حتى لو كانت سراب المزيد فقط كلمة واحدة أحبك وأعذبني من النظرة الأولى أخذتني وكلها أخذتني وتوقفت يا مدربي إلى متى وصلت إليك

يـاجـرح لـو تـلـتـهـب مـاهـي عـلـى كـيـفــكالـحـاجـه الـلـي تِـذلّ الـنـفـس مـابـيـهـايـاجرح لـو فـي خـفـوقـي مـاكـن(ن) سـيـفـكالـعـزّه الـلـي بـراسـي مـنـت قـاويـهـايـاقـلـب يـالـلـي جـروحـك مـن مـوالـيـفـكنـاس(ن) سـعـت فـي عـذابــك لـيـش تـغـلـيـهـا …

يمكن أن تضيع الرغبة داخل الإنسان، ويمكن أن يفقد الشخص بسبب الكثير من الرغبة.

إذا كان بيننا حاجز وجفاف، فإن شمس حبك في عيني لن تغيب في حنانك، فالإخلاص لك بعد عمري هو معنى الحب يا روحي.

كثيرا ما نبحث عن القصائد والكلمات المؤثرة التي تعبر عن الحب والعشق بداخلنا وخاصة القصائد الكوميدية التي تصف مشاعرنا ومشاعرنا ولكن بطريقة كوميدية ممتعة لك ولمن تشاركها معهم .. قصائد مرحة.

Je me suis égaré, je suis passé devant les portes de ta maison, je me suis incliné je suis Roméo, et tu es Julianna Superman, et tu es son pilote, je suis Batman, et tu es notre voiture, car je travaille dans سيارة أجرة.

أنت الجزيرة وأنا سبيس تون، أنت بومبا وأنا تيمونانتي، الباب وأنا المفتاح، أنت الضفدع وأنا التمساح، أجمل من بنات المغرب واليونان.

وانا اصارع في حلبة الثور احلى من شاكيرا وبريتني وكريستانا نار وانت دخان انا الزلزال وانت البركان بدونك ضاع بدونك في الشوارع بدونك مثل خروف بلا قطيع، بدونك، حالتي رهيبة، بدونك، حمام، بدون ليمون، بدون سيفون.

حبيبي… بحبك الله يعوض موتنا بدونك… .. كالشارع بدون أنوار، كمفترق طرق بلا إشارة، كسلطة بغير إختيارها، كسائق بلا سيارة.

انا بدونك حبي

مثل شارع بدون إنارة مثل إطار بدون سيارة مثل الطاقة بدون خيار مثل سائق بدون سيارة مثل مطار بدون طائرة مثل مدينة بدون مبنى مثل ثور بدون بقرة