شغال رابط epedu.gov.iq || خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق الدور الأول بالرقم الامتحاني pdf وزارة التربية والتعليم نتائجنا

خطوات للاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق ، حيث ينتظر طلاب الصف السادس في مختلف محافظات العراق نتائج امتحانات الجولة الأولى للعام الدراسي 2022 ، وذلك للتأكد من الدرجات والمعدلات التي حصل عليها العراق. طالب في امتحانات الجولة الأولى التي عقدت خلال الفترة الأخيرة من جانب الوزارة في مدارس مختلفة بناءً على الجدول الزمني المعتمد رسميًا والذي عمل على تنظيم الدراسة والامتحانات فعليًا لجميع الفصول المختلفة في العراق ، وبالتزامن مع تاريخ إعلان نتيجة الطلاب. .

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022

اعلنت نتائج المرحلة الابتدائية السادسة وجميع محافظات العراق رسمياً انتهاء اعمال التصحيح الامتحاني لطلبة الصف السادس الدور الاول 2022 كما تم استكمال مرحلة مراقبة الدرجات بعد مراجعة جميع النتائج للتأكد من عدم حدوث أخطاء. في التصحيح ، حيث يتم إجراء التصحيح ومراقبة النتائج. للطلاب من خلال لجان ومراكز متخصصة ومجهزة بشكل جيد تابعة لوزارة التربية والتعليم العراقية ، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة الإعلان الرسمي للنتائج للطلاب ، والتي سيتم عرضها عبر الموقع الإلكتروني العراقي. وزارة التربية والتعليم وكذلك من خلال موقع النتائج الخاص بنا والمخصص لجميع الطلاب. نتائج الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2022 العراق

تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ليكون الموقع الرسمي للحصول على نتائج طلبة الصف السادس في العراق ، واستخراج المعدلات للطلبة باتباع الخطوات التالية مباشرة.