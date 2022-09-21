“شفاه الدمى المنتفخة”.. صيحة مكياج رائجة فِيْ خريف 2022

يتنافس المطلعون على الموضة على عرض أحدث اتجاهات الماكياج التجميلية على منصة Tik Tok، وقد شهدت بعض هذه الاتجاهات بالفعل الكثير من تفاعل المستخدم، وآخرها أزياء “الشفاه الحمراء المنتفخة”، والتي من المتوقع أن تهِيْمن عليها خريف عام 2022.

ما يميز هذا الاتجاه الجديد هُو أنه أحد أساسيات الجمال الكلاسيكي التي يمكن رؤيتها، بالإضافة إلَّى منح المرأة بعدًا إضافِيًْا من حيث المظهر العام، خاصة مع سهُولة التنفِيْذ.

فِيْ حين أن بعض النساء قد يعتقدن أن الحصول على تلك الشفاه المنتفخة بشكل جذاب هُو عملية معقدة تتطلب التنفِيْذ من قبل خبير، إلا أن الأمور أبسط من ذلك، وذلك بفضل التجارب التي تنتقل عبر منصات الشبكات الاجتماعية، وخاصة منصة Tik Tok. . حيث يكون ذلك ممكنًا بعد مشاهدة مقاطع الفِيْديو الخاصة بهذه الصيحة اكتشف مدى سهُولة تنفِيْذها بأفضل طريقة ممكنة.

ما هُو اتجاه الشفاه الحمراء المنتفخة

تصف فنانة المكياج إيلي لونا، التي روّجت لاتجاه الشفاه الحمراء المنتفخة على Tik Tok، شفاه على شكل دمية، مع التركيز على الحجم فِيْ الأعلى ومنحدر طفِيْف إلَّى الأسفل. من خلال تركيز معظم محدد الشفاه فِيْ منتصف الشفاه وخلق شد، ستحصلين على أفضل مظهر منتفخ.

كَيْفَ تحصلين على شفاه حمراء ومنتفخة صحية

طريقة تنفِيْذ هذا الاتجاه بسيطة للغاية، ويمكنك الحصول عليها بسهُولة وباستخدام القليل من المنتجات. من معظم مقاطع الفِيْديو التي تم تنزيلها على Tik Tok، يتضح أن من قاموا بتطبيقه استخدموا أحمر الشفاه وأقلام الرصاص والمنتجات التصحيحية التي يستخدمونها بانتظام، دون أي إضافات أو إضافات أخرى.

خطوات الحصول على شفاه حمراء

ابدئي بقلم تحديد الشفاه وتجاهلي أي انخفاضات طبيعية فِيْ منتصف الشفاه.

انتبه جيدًا لاستخدام المحدد.

تسطير فقط بالمحدد الموجود على قوس كيوبيد (المنحنى المزدوج للشفة العليا)

ركز على مستوى الصوت فِيْ الأعلى.

بمجرد تحديد منطقة قوس كيوبيد، يتم تحديد بقية الشفة العليا، مع التأكد من اتباع الخط الطبيعي للشفة، وعدم الانحراف عَنّْها.

ابدئي على الشفة السفلى من زاوية الشفتين واتبعي خط الشفاه الطبيعي حتى تصلي إلَّى منتصف الشفاه.

ضعي محدد العيون برفق تحت خط الشفاه الطبيعي للتأكيد على الشكل المستدير الناعم.

بعد الانتهاء من عملية تحديد الوجه، ضعي أحمر الشفاه و / أو اللمعان للحصول عليه

الشكل النهائي.

نشر حساب آخر،jawarshere، مقطع فِيْديو لطريقة تسمى “الكنتور البيضاوي” التي تساعد فِيْ تحقيق شكل مشابه لانتفاخ الشفاه.

فكرة هذه الطريقة، كَمْا يوحي الاسم، هِيْ استخدام محدد الشفاه لرسم شكل بيضاوي حول الشفاه، لإظهار قوس كيوبيد بشكل دائري، ثم الحصول على هذا الشكل الجميل الناعم، مع نهائي. خطوة من خلال وضع لمسة لامعة للحصول على شفاه ممتلئة بشكل رائع.