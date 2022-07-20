شفرة المريسل تصدم الهلال فِيْ صفقة كريستيانو رونالدو

قدم الصحفِيْ الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل مفاجأة صادمة لجماهِيْر الهلال بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي خلال الأيام القليلة الماضية، باستثناء المفاجأة التاريخية، فِيْما يتعلق بنهج كريستيانو رونالدو فِيْ الانتقال إلَّى دوري المحترفِيْن السعودي.

وبحسب CNN فِيْ البرتغال، ساهم نادٍ سعودي بـ 300 مليون يورو “مليار و 130 مليون ريال”. للتعاقد مع رونالدو، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ولم تكشف الشبكة العالمية عَنّْ اسم النادي السعودي الذي يتفاوض مع الأسطورة البرتغالية لكن تسريبات إعلامية أكدت أنه الهلال.

ونشر عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الأربعاء، كوداً يشرح مصير أعمال الهلال وكريستيانو رونالدو، كَمْا فِيْ الصورة التالية.

أثارت تغريدة الموريسل جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكهن معظمهم بأن المنفذ النصراوي كان يشير إلَّى أسلوب “دون” فِيْ التعامل مع نادٍ سعودي فِيْ إنجلترا، والذي تم تفسيره على أنه “نيوكاسل الإنجليزية”.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يرغب حقًا فِيْ مغادرة مانشستر يونايتد، فِيْ السوق الصيفِيْ، بسبب تناقض أدائه مع المدرب الجديد للشياطين الحمر الهُولندي إيريك تن هاج، وأرسل النجم البرتغالي مؤخرًا عبر وكيله.، خورخي مينديز، مع طلب لإدارة مانشستر يونايتد، للسماح له بالرحيل خلال الصيف ميركاتو.