شقق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر.. الحجز والأوراق والشروط ورَابِطْ الاستعلام

ينتظر عدد كبير من المصريين الإعلان عَنّْ مَوعِد الإطلاق الجديد لوحدات وشقق الإسكان الاجتماعي فِيْ إطار المبادرة الرئاسية “إسكان لكل المصريين”.

يأتي الاهتمام بوحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة للزيادة الكبيرة فِيْ أسعار الوحدات العقارية فِيْ مختلف المناطق، مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفِيْذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، فِيْ تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه من الممكن الإعلان عَنّْ إطلاق وحدات جديدة فِيْ الإعلان الـ16 الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود قبل نهاية العام الجاري 2022. .

وأضافت أن الصندوق يحتاج إلَّى بعض الوقت لة التغيرات المختلفة فِيْ وحدات الإسكان الاجتماعي فِيْ الطرح القادم.

أهم المعلومات عَنّْ الإعلان السادس عشر عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي

لم يتم تحديد المَوعِد الرسمي بشكل نهائي بعد، لكنه سيكون قبل نهاية العام.

سيتم الانتهاء من الشقق بالكامل.

تتراوح المساحات بين 75 و 90 مترًا، والمساحات الأخرى من 100 إلَّى 120 مترًا لمتوسط ​​الديكورات الداخلية بسعر أعلى.

ستتكون الشقق من نوعين، الأول يتم تنفِيْذه خلال 3 سنوات

النوع الثاني مشمول فِيْ مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3٪ على مدى 30 سنة بعد دفع 10٪ من قيمة الوحدة.

وبحسب آخر إعلان فإن سعر الشقة 90 مترًا، وسعرها 310 آلاف جنيه، وسعر 75 مترًا 245 ألف جنيه.

يحصل المتقدم على دعم نقدي يصل إلَّى 60 ألف جنيه يتم خصمه من مزود الشقة.

تتراوح القسط فِيْ شقق الإسكان الاجتماعي بين 600 و 1200 جنيه شهريًا، ويتم تحديدها بناءً على عدة عوامل منها عمر مقدم الطلب وسعر الشقة.

15 اقتراحاً لوحدات وشقق إسكان اجتماعي حتى الآن.

وقال الرئيس التنفِيْذي للصندوق إنه تم إصدار 15 إعلانا حتى الآن، موضحا أن الإعلان الأخير استهدف الفئة التي يصل دخلها إلَّى 6000 جنيه للأسرة و 4500 جنيه للفرد.

وأضافت أن الصندوق حريص على تقديم الدعم لحراس بوابات وحدات الإسكان الاجتماعي بشتى الطرق، بحسب مداخيلهم الشهرية والسنوية، بالإضافة إلَّى الدعم المادي الذي يتم اقتطاعه من مزود الوحدة والذي يبلغ حاليا حوالي 60 ألف مصري. جنيه أو رطل للوزن.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي

وازداد اهتمام المصريين بشقق الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الماضية، للتعرف على تفاصيل الشقق التي تم حجزها، ومعرفة نتيجة التقدم لشقق الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تقديم الطلبات إلكترونياً أو من خلال خدمة العملاء. .

قدم صندوق الإسكان الاجتماعي موقعًا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة الرقم القومي لمقدم الطلب، ويوضح المدينة التي تم فِيْها الحجز والمساحة المخصصة وجميع معلومات مقدم الطلب للحجز.

رَابِطْ لمعرفة نتيجة طلب حجز شقق سكن اجتماعي

يتم الإدخال لرؤية النتيجة ()، حيث يتم كتابة الرقم الوطني والنقر فوق إظهار النتيجة وسيتم عرض نتيجة الطلب على الفور.

كَمْا يمكن معرفة حالة الطلب من خلال الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر () وملء البيانات المطلوبة والأماكن المعروضة واستكَمْال بيانات الوحدات السكنية التي يتم الاستفسار عَنّْها.

خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام هُواتف لخدمة العملاء وهِيْ 5999 أو 5777 أو 1188 من أي هاتف محمول، و 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً فِيْ جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

كَيْفَِيْة الحجز فِيْ شقق الإسكان الاجتماعي

شراء كتيب الشروط من مكاتب البريد.

دفع جدية الحجوزات لمشروعات شقق الاسكان الاجتماعي.

التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وتنزيل المستندات المطلوبة، ومتابعة الطلب.

انتظار نتيجة الطلب ومعرفة النتيجة من خلال الروابط الإلكترونية لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

دفع أقساط ربع سنوية.

الاستفسار والتأكد من دقة البيانات وتحويل الملف للجهة الممولة إذا كان ضمن مبادرة التمويل العقاري بنسبة 3٪.

استلام الوحدة قيد الحجز فِيْ حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عَنّْ 21 سنة ولا يزيد عَنّْ 50 سنة.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، ولا يزيد دخله السنوي عَنّْ 72 ألف جنيه للأسرة و 54 ألف جنيه للعزاب.

لا يحق لصاحب الطلب أو الأسرة تقديم طلب حجز أكثر من وحدة سكنية.

لم يسبق للدولة تخصيص وحدة سكنية أو أرض ضمن مشاريعها.

ألا يكون الطالب قد استفاد من قرض تعاوني أو دعم مشروع الإسكان القومي للحصول على وحدات سكنية أخرى.

المستندات المطلوبة للتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي