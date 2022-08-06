شقق الإسكان الاجتماعي فِيْ مصر.. رَابِطْ الاستعلام بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عَنّْ تفاصيل الاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 15 بالرقم القومي.

وزادت معدلات البحث عَنّْ الاستفسارات الخاصة بالإعلان عَنّْ شقق سكنية 15 عبر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ نتيجة الإعلان الخامس عشر بالرقم الوطني

واعلنت وزارة الاسكان المصرية عَنّْ رَابِطْ الاستفسار عَنّْ وحدات الاسكان الاجتماعي الاعلان 15 عبر الرقم القومي من خلال الرَابِطْ التالي

رسائل نصية للاستعلام عَنّْ نتيجة الحجز فِيْ الشقق السكنية

يستفسر المواطن المصري عَنّْ نتيجة إعلان 15 شقة سكنية اجتماعية عبر الرقم القومي، لمعرفة موقف الموافقة على طلبه لوحدات الإسكان الاجتماعي من عدمه. كَمْا أتاحت وزارة الإسكان الاستفسار عَنّْ موقف إعلان 15 شقق إسكان اجتماعي عبر رسالة نصية بالرقم القومي إلَّى 9311 مقابل رسوم خدمة 3 جنيهات.

استعلام عَنّْ 15 شقة اعلانية

حددت وزارة الإسكان عددًا من الأرقام لخدمات عملاء صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188 أو من الهاتف الأرضي 090071117 على مدار الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وأكدت فِيْ تصريحات سابقة لمديرة صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد، أنه تم إرسال رسائل نصية إلَّى 4939 مواطنًا لم يستوفوا شروط تخصيص الوحدات.

خطوات الاستعلام عَنّْ شقق الإسكان الاجتماعي